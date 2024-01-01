İstanbul'da 2 kadın yılbaşı gecesi öyle şeyler yaptı ki: Görenler şaştı kaldı... İstanbul polisi her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da tedbirler kapsamında Ortaköy'de denetim yaptı. Ancak 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü nedeniyle zor anlar yaşadı.