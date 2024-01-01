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Haberler Yaşam İstanbul’da 2 kadın yılbaşı gecesi öyle şeyler yaptı ki: Görenler şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 12:05

İstanbul’da 2 kadın yılbaşı gecesi öyle şeyler yaptı ki: Görenler şaştı kaldı!

İstanbul'un göbeği Beşiktaş'ta dün gece inanılmaz anlar yaşandı. Polisin yılbaşı denetimleri sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve yanındaki arkadaşları polisi çileden çıkardı. Polisin güçlükle durdurduğu otomobilin sürücüsü, araçtan inmemek için uzun süre çaba harcadı. Genç kadının arkadaşının sözleri ise şaşkınlık yarattı.

DHA
İstanbul’da 2 kadın yılbaşı gecesi öyle şeyler yaptı ki: Görenler şaştı kaldı!

İstanbul'da 2 kadın yılbaşı gecesi öyle şeyler yaptı ki: Görenler şaştı kaldı... İstanbul polisi her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da tedbirler kapsamında Ortaköy'de denetim yaptı. Ancak 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul’da 2 kadın yılbaşı gecesi öyle şeyler yaptı ki: Görenler şaştı kaldı!

Denetim noktasına giren otomobilin kadın sürücüsü durmayınca, otomobili çevreleyen polisler camı yumruklayarak defalarca kere uyarıda bulundu. Otomobil polisler tarafından güçlükle durdurulurken, bu kez de otomobil sürücüsü araçtan inmemek için direndi.

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İstanbul’da 2 kadın yılbaşı gecesi öyle şeyler yaptı ki: Görenler şaştı kaldı!

Polis ekipleri, sürücüye "Kontağı kapatın ve aşağı inin" şeklinde uyarıda bulunmasına rağmen olumsuz yanıt aldı.

İstanbul’da 2 kadın yılbaşı gecesi öyle şeyler yaptı ki: Görenler şaştı kaldı!

"Siz beni tehdit ettiniz" diyerek polise tepki gösteren sürücü, "Durmazsan seni döverim dedi bana" şeklinde bir bahane ile aracın kontağını kapatmayarak polise uzun süre direndi.

İstanbul’da 2 kadın yılbaşı gecesi öyle şeyler yaptı ki: Görenler şaştı kaldı!

Sürücünün uzun süre direnmesi üzerine kadın polis memuru istendi. Sürücü, kadın polislerin çabaları ile ikna edildi. Bu kez de alkol testinden önce sürücü ve yanındaki arkadaşları polisle tartıştı.

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