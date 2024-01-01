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İstanbul’da 2 kadın yılbaşı gecesi öyle şeyler yaptı ki: Görenler şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
12:05
İstanbul’da 2 kadın yılbaşı gecesi öyle şeyler yaptı ki: Görenler şaştı kaldı!
İstanbul'un göbeği Beşiktaş'ta dün gece inanılmaz anlar yaşandı. Polisin yılbaşı denetimleri sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve yanındaki arkadaşları polisi çileden çıkardı. Polisin güçlükle durdurduğu otomobilin sürücüsü, araçtan inmemek için uzun süre çaba harcadı. Genç kadının arkadaşının sözleri ise şaşkınlık yarattı.