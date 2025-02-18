İstanbul’da 20-21 Şubat’ta okullar tatil mi olacak? Meteoroloji Mühendisi’nden açıklama: Kar yağışı 4 gün sürecek, -2 dereceyi görecek

İSTANBUL'DA 20-21 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise yağış sisteminin kuzeyden geldiğini kaydetti.

Yeni gelen hava kütlesinin 10 gün önceki hava kütlesinden daha soğuk olduğunu belirten Tek, soğuk havanın daha çok çarşambadan itibaren hissedilmeye başlanacağını ifade etti.

Tek, perşembe günü kar yağışının İstanbul'a giriş yapacağını anlatarak, "Perşembe günü soğuk kütlenin en yoğun olduğu gün. Cuma, cumartesi günü kar yağışı İstanbul'da etkili olacak. Pazar günü etkisini azaltacak ve pazartesi İstanbul'u terk edecek." dedi.