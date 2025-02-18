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İstanbul'da 20-21 Şubat'ta okullar tatil mi olacak? Meteoroloji Mühendisi'nden açıklama: Kar yağışı 4 gün sürecek, -2 dereceyi görecek
Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
11:27
İstanbul'da 20-21 Şubat'ta okullar tatil mi olacak? Meteoroloji Mühendisi'nden açıklama: Kar yağışı 4 gün sürecek, -2 dereceyi görecek
İstanbul'da soğuk hava kütlesiyle birlikte görülecek kar yağışının Çarşamba gününden itibaren etkili olması bekleniyor. Konu hakkında Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir'in yaptığı açıklamaya göre, kar yağışının dört gün süreceği ve sıcaklıkların -2 dereceye kadar düşeceği belirtiliyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak, öğrenciler ve veliler için olası tatil kararına yönelik beklentiler artmış durumda. Peki, İstanbul'da 20-21 Şubat'ta okullar tatil mi olacak? İşte, detaylar...