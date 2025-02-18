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Haberler Yaşam İstanbul'da 20-21 Şubat'ta okullar tatil mi olacak? Meteoroloji Mühendisi'nden açıklama: Kar yağışı 4 gün sürecek, -2 dereceyi görecek
Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:27

İstanbul'da 20-21 Şubat'ta okullar tatil mi olacak? Meteoroloji Mühendisi'nden açıklama: Kar yağışı 4 gün sürecek, -2 dereceyi görecek

İstanbul'da soğuk hava kütlesiyle birlikte görülecek kar yağışının Çarşamba gününden itibaren etkili olması bekleniyor. Konu hakkında Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir'in yaptığı açıklamaya göre, kar yağışının dört gün süreceği ve sıcaklıkların -2 dereceye kadar düşeceği belirtiliyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak, öğrenciler ve veliler için olası tatil kararına yönelik beklentiler artmış durumda. Peki, İstanbul'da 20-21 Şubat'ta okullar tatil mi olacak? İşte, detaylar...

İstanbul’da 20-21 Şubat’ta okullar tatil mi olacak? Meteoroloji Mühendisi’nden açıklama: Kar yağışı 4 gün sürecek, -2 dereceyi görecek

Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir'den İstanbul'da etkisini gösterecek olan kar yağışına yönelik önemli bir açıklama geldi. Kuvvetli soğuk havanın beklendiğini bildiren Özdemir, hava sıcaklığının hissedilir derece düşeceğini kaydetti. Bu durum akıllara "İstanbul'da okullar tatil olur mu?"sorusunu getirdi. İşte, konu hakkında uzmanların açıklamaları...

İstanbul’da 20-21 Şubat’ta okullar tatil mi olacak? Meteoroloji Mühendisi’nden açıklama: Kar yağışı 4 gün sürecek, -2 dereceyi görecek

KAR YAĞIŞI O TARİHLERDE KUVVETLENECEK

Hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklığın hızla düşeceği belirtilen açıklamada, 19 Şubat Çarşamba başlayacak kar yağışının 21-22 Şubat'ta kuvvetleneceğini duyurdu.

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İstanbul’da 20-21 Şubat’ta okullar tatil mi olacak? Meteoroloji Mühendisi’nden açıklama: Kar yağışı 4 gün sürecek, -2 dereceyi görecek

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN ETKİLİ OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün havanın yağmurlu olacağını, çarşamba günü ise karla karışık yağmur görüleceğini söyledi.

Perşembeden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklediklerini belirten Macit, "Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

İstanbul’da 20-21 Şubat’ta okullar tatil mi olacak? Meteoroloji Mühendisi’nden açıklama: Kar yağışı 4 gün sürecek, -2 dereceyi görecek

"EN DÜŞÜK SICAKLIKLARIN -1 İLE -2'YE DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Macit, yağışlı sistemin Karadeniz üzerinden geleceğini vurgulayarak, "Yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşmesini bekliyoruz. İstanbul'da cumartesiye kadar sıcaklıklar sıfır ila 2 derece arasında olacak. En düşük sıcaklığın ise eksi 1 ile eksi 2'ye düşmesini bekliyoruz. Kar yağışının İstanbul'un Kuzey ve Doğu bölgelerinde daha etkili olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul’da 20-21 Şubat’ta okullar tatil mi olacak? Meteoroloji Mühendisi’nden açıklama: Kar yağışı 4 gün sürecek, -2 dereceyi görecek

İSTANBUL'DA 20-21 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise yağış sisteminin kuzeyden geldiğini kaydetti.

Yeni gelen hava kütlesinin 10 gün önceki hava kütlesinden daha soğuk olduğunu belirten Tek, soğuk havanın daha çok çarşambadan itibaren hissedilmeye başlanacağını ifade etti.

Tek, perşembe günü kar yağışının İstanbul'a giriş yapacağını anlatarak, "Perşembe günü soğuk kütlenin en yoğun olduğu gün. Cuma, cumartesi günü kar yağışı İstanbul'da etkili olacak. Pazar günü etkisini azaltacak ve pazartesi İstanbul'u terk edecek." dedi.

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