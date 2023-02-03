Haberler Yaşam İstanbul'da okullar tatil mi olacak? İstanbul'da 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Kar yağışı uyarısı!

Giriş Tarihi: 03.02.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 12:54

Kar yağışının zaman zaman kendini göstermesiyle birlikte yarıyıl tatilinden çıkacak öğrenciler İstanbul'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji hava durumu tahminleri ile birlikte İstanbul Valiliği kar tatili açıklamaları takip ediliyor. Bu hafta pazartesi günü okullarda ders zilinin çalması bekleniyor ancak olumsuz hava şartları tatili uzatabilir. 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, açılıyor mu araştırmaları başladı. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi olacak? İşte, detaylar…