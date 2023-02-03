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Haberler Yaşam İstanbul'da okullar tatil mi olacak? İstanbul'da 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Kar yağışı uyarısı!
Giriş Tarihi: 03.02.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 12:54

İstanbul'da okullar tatil mi olacak? İstanbul'da 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Kar yağışı uyarısı!

Kar yağışının zaman zaman kendini göstermesiyle birlikte yarıyıl tatilinden çıkacak öğrenciler İstanbul'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji hava durumu tahminleri ile birlikte İstanbul Valiliği kar tatili açıklamaları takip ediliyor. Bu hafta pazartesi günü okullarda ders zilinin çalması bekleniyor ancak olumsuz hava şartları tatili uzatabilir. 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, açılıyor mu araştırmaları başladı. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi olacak? İşte, detaylar…

İstanbul’da okullar tatil mi olacak? İstanbul’da 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Kar yağışı uyarısı!

İstanbul'da okullar tatil mi sorusu Pazartesi günü için araştırılmaya başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde kendini gösteren kar yağışının şiddetleneceği tarih bekleniyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarıyıl tatili sona eriyor. 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi araştırmaları hız kazandı. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi olacak, açılacak mı? İşte, Meteoroloji hava durumu tahminleri ile İstanbul Valiliği açıklamaları…

İstanbul’da okullar tatil mi olacak? İstanbul’da 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Kar yağışı uyarısı!

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI!

Karla karışık yağmur şeklinde kendini gösteren kar yağışının İstanbul'a hafta sonu ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Hava durumu tahminlerine göre yüksek kesimlerde görülen kar yağışı Pazar günü tüm ilde etkili olacak.

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İstanbul’da okullar tatil mi olacak? İstanbul’da 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Kar yağışı uyarısı!

Cumartesi yağmurla başlayacak yağış Pazar günü karla devam edecek. 0 dereceye düşecek hava sıcaklığı ile birlikte tüm hafta kar yağması bekleniyor.

Peki, pazartesi okullar açılacak mı?

İstanbul’da okullar tatil mi olacak? İstanbul’da 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Kar yağışı uyarısı!

İSTANBUL'DA 6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği kar tatili duyuruları ve Vali Ali Yerlikaya'nın açıklamaları takip ediliyor. Henüz pazartesi okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.

Okullarda kar tatili olması durumunda haberimizdeki yerini alacak.

İstanbul’da okullar tatil mi olacak? İstanbul’da 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? Kar yağışı uyarısı!

İSTANBUL HAVA DURUMU (3-7 ŞUBAT 2023)

Meteoroloji'den paylaşılan 5 günlük hava durumu tahminleri şöyle:

Cuma: Yağmurlu 3/8

Cumartesi: Yağmurlu 3/7

Pazar: Kar Yağışlı 2/3

Pazartesi: Kar Yağışlı 0/3

Salı: Kar Yağışlı 0/2

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