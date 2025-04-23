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İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü: Millet Bahçeleri toplanma alanı oldu!
Giriş Tarihi: 23.04.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
18:24
İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü: Millet Bahçeleri toplanma alanı oldu!
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle panikleyen vatandaşlar sokağa döküldü. Artçıların devam etmesi üzerine evlerine girmek istemeyen vatandaşlar Millet Bahçelerine akın etti. Öte yandan geceyi bu noktalarda geçirmek isteyen insanların soğuğa karşı çadır kurdukları da görüldü.