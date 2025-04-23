Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü: Millet Bahçeleri toplanma alanı oldu!
Giriş Tarihi: 23.04.2025 18:24 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 18:24

İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü: Millet Bahçeleri toplanma alanı oldu!

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle panikleyen vatandaşlar sokağa döküldü. Artçıların devam etmesi üzerine evlerine girmek istemeyen vatandaşlar Millet Bahçelerine akın etti. Öte yandan geceyi bu noktalarda geçirmek isteyen insanların soğuğa karşı çadır kurdukları da görüldü.

AA
İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü: Millet Bahçeleri toplanma alanı oldu!

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından kent genelinde sokağa çıkan vatandaşlar, park, bahçe ve sahiller gibi açık alanlarda toplandı.

İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü: Millet Bahçeleri toplanma alanı oldu!

Kimi vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine girerken, kimileri de artçı sarsıntılar nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda bekleyişlerini sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü: Millet Bahçeleri toplanma alanı oldu!

BAĞCILAR'DA VATANDAŞLAR ÇADIR KURDU

Bağcılar Millet Bahçesi'nde toplanan yüzlerce vatandaştan bazıları, uzun süreli burada vakit geçirmek için kamp çadırı kurdu. Fatih'teki Saraçhane Parkı, Fatih Anıt Parkı ve Arkeoloji Parkı'na gelen çok sayıda vatandaş yeşil alanlarda oturmak için evlerinden getirdikleri hasır ve kilimleri yerlere serdi.

İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü: Millet Bahçeleri toplanma alanı oldu!

ESENYURT

Çocuklarıyla Esenyurt'taki Necmettin Erbakan Parkı'nda beklemeyi tercih eden vatandaşlar, burada yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu Esenyurt mevkisindeki yeşillik alanda çok sayıda vatandaşın beklediği, bazılarının da çadır kurduğu gözlendi.

İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü: Millet Bahçeleri toplanma alanı oldu!

AVCILAR

Avcılar'da çok sayıdaki çocuk parkı vatandaşların akınına uğradı. Göl kenarında bulunan Paşaeli Parkı'ndaki yoğun kalabalık da dikkati çekti.