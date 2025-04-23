İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü: Millet Bahçeleri toplanma alanı oldu!

BAĞCILAR'DA VATANDAŞLAR ÇADIR KURDU

Bağcılar Millet Bahçesi'nde toplanan yüzlerce vatandaştan bazıları, uzun süreli burada vakit geçirmek için kamp çadırı kurdu. Fatih'teki Saraçhane Parkı, Fatih Anıt Parkı ve Arkeoloji Parkı'na gelen çok sayıda vatandaş yeşil alanlarda oturmak için evlerinden getirdikleri hasır ve kilimleri yerlere serdi.