Giriş Tarihi: 04.09.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
12:22
İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık: ‘Kimseye söyleme gizli operasyon’ dediler! 15 Milyonluk arsayı 5 milyona sattırdılar
Gün geçmiyor ki dolandırıcılar yeni bir yöntem bulup masum vatandaşlarını dolandırmaya kalkmasın. İstanbul Küçükçekmece'de, 68 yaşındaki Muammer Çatıkkaş Silsüpür'ü telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Bir çetenin Muammer Çatıkkaş adına sahte kimlik çıkardığını ve gizli operasyon yürüttüklerini söyleyen sahte polisler, ailenin tüm mal varlığını sattırdı. Silsüpür, Kastamonu'da piyasa değeri 15 milyon lira olan ev ve arsalarını 5 milyon liraya satarak parayı dolandırıcılara teslim etti.