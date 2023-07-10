Haberler Yaşam İstanbul’da akılalmaz görüntü: Kendisini tuvalete kilitleyen kadın öyle şeyler yaptı ki!

Giriş Tarihi: 10.07.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 17:09

İstanbul’da akılalmaz görüntü: Kendisini tuvalete kilitleyen kadın öyle şeyler yaptı ki!

İstanbul'da Melike D., motosikleti ile hız yaptı. Polis ekipleri tarafından yakalandı. Ancak gözaltına alınmamak için ortalığı birbirine kattı. Kendini tuvalete kilitleyen, yerlerde yuvarlanan genç kızın üzerinden çıkanlar şok etkisi yarattı