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Haberler Yaşam İstanbul’da akılalmaz görüntü: Kendisini tuvalete kilitleyen kadın öyle şeyler yaptı ki!
Giriş Tarihi: 10.07.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 17:09

İstanbul’da akılalmaz görüntü: Kendisini tuvalete kilitleyen kadın öyle şeyler yaptı ki!

İstanbul'da Melike D., motosikleti ile hız yaptı. Polis ekipleri tarafından yakalandı. Ancak gözaltına alınmamak için ortalığı birbirine kattı. Kendini tuvalete kilitleyen, yerlerde yuvarlanan genç kızın üzerinden çıkanlar şok etkisi yarattı

DHA
İstanbul’da akılalmaz görüntü: Kendisini tuvalete kilitleyen kadın öyle şeyler yaptı ki!

Şaşkına çeviren olay, 8 Temmuz cumartesi günü İstanbul Karaköy'de yaşandı. İddiaya göre Melike D., motosikleti ile tehlikeli hareketler yapınca mahalle bekçileri tarafından takibe alındı. Kadının kaçması üzerine olay polise aktarıldı. Bekçilerin takip ettiği Melike D. önce kendini bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine kilitledi.

İstanbul’da akılalmaz görüntü: Kendisini tuvalete kilitleyen kadın öyle şeyler yaptı ki!

POLİSİN SAÇINI ÇEKTİ

İstasyona giden polis ekipleri kadının çıkması için uyarıda bulundu. Polise hakaret ederek bağıran kadın, bir süre sonra polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde de kendini yere atan Melike D.. rujuyla yere polise hakaret içeren yazılar yazdı. Nezarethaneye girmek istemeyen Melike D., polisin saçını çekerek yere düşürdü. Üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan Melike D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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İstanbul’da akılalmaz görüntü: Kendisini tuvalete kilitleyen kadın öyle şeyler yaptı ki!

O ANLAR KAMERADA!

Polis aracına binmemek için uzun süre direnen kadının polise hakaret edip zorluk çıkardığı o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, polis aracına binmemek için direnen kadının polise zorluk çıkarması görülüyor.

İstanbul’da akılalmaz görüntü: Kendisini tuvalete kilitleyen kadın öyle şeyler yaptı ki!

Güçlükle polis aracına bindirilen Melike D., bu sefer de polis merkezinde kendini yere atarak hakaretlerine devam etti. Kadın polisin ise saçını çekerek yere düşürdü.

İstanbul’da akılalmaz görüntü: Kendisini tuvalete kilitleyen kadın öyle şeyler yaptı ki!

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU
Güçlükle sakinleştirilen kadının üst aramasında 0,1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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