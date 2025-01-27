Haberler
Yaşam
İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! 9 kamyoneti işte böyle çaldılar...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
12:18
İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! 9 kamyoneti işte böyle çaldılar...
İstanbul'da çalıntı ve change oto operasyonlarında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araç hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde de çalındığı tespit edilen 6 farklı ile ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.