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Giriş Tarihi: 27.01.2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:18

İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! 9 kamyoneti işte böyle çaldılar...

İstanbul'da çalıntı ve change oto operasyonlarında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araç hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde de çalındığı tespit edilen 6 farklı ile ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İHA
İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! 9 kamyoneti işte böyle çaldılar...

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince 24 Ocak'ta çalıntı ve change araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Beylikdüzü'nde M.A.'nın, Bayrampaşa'da A.Ö.'nün ve Beylikdüzü'nde S.T.'nin çalınan kamyonetleri şase numaraları değiştirilerek ağır hasarlı kamyonetin bilgilerine uyarlandığı tespit edildi.

İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! 9 kamyoneti işte böyle çaldılar...

Aynı tip kamyonetlerin, farklı tarihlerde çalındığını belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çalıntı 3 kamyonet ele geçirildi.

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İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! 9 kamyoneti işte böyle çaldılar...

Yakalanan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, şüphelilerin kamyonetleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! 9 kamyoneti işte böyle çaldılar...

Polis ekiplerinin Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde de çalındığı tespit edilen 6 farklı kamyonet ile ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! 9 kamyoneti işte böyle çaldılar...
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