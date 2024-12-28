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İstanbul'da akılalmaz olay: Alacak verecek kavgası kanli bitti! İşte o dehşet anları!
Giriş Tarihi: 28.12.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
11:50
İstanbul'da akılalmaz olay: Alacak verecek kavgası kanli bitti! İşte o dehşet anları!
EYÜPSULTAN'da kuyumcu Kotan Demir, iddiaya göre alacağını istemek için iş yerine gelen müşterisi Müsamettin Burhanoğlu'nu silahla vurdu. Yaşananlar güvenlik kamerasına tarafından saniye saniye kaydedilirken şüpheli Kotan Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi.