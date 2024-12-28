İstanbul’da akılalmaz olay: Alacak verecek kavgası kanli bitti! İşte o dehşet anları!

'SİLAHI BANA DOĞRULTUP TETİĞE BASTI'

Şikayetçi Müsamettin Burhanoğlu ise Kotan Demir'den 186 gram altın alacağı olduğunu belirterek, "Silahı bana doğrultup tetiğe bastı. Silah ateş almadı. İkinci kez tetiğe bastı, silah aynı şekilde patlamadı. 'Elindeki kurusıkı mı, neden bana dönük?' diye sordum. Tam yerimden kalkacağım esnada üçüncü kez tetiğe asılınca silah patladı. Oturduğum yerde vuruldum" dediği öğrenildi.