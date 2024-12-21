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Haberler Yaşam İstanbul'da akılalmaz olay: Avukatın hayatını sosyal medyadan bulduğu dolgucu kararttı
Giriş Tarihi: 21.12.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:12

İstanbul'da akılalmaz olay: Avukatın hayatını sosyal medyadan bulduğu dolgucu kararttı

İstanbul'da yaşayan avukat Elif Ç'nin hayatı, sosyal medyadan bulduğu güzellik salonunda dudak dolgusu yaptırmasıyla karardı. Dolgu işleminden kısa süre sonra yüzünde morluk ve yaralar oluşan avukat şok yaşadı. İşlemi yapan sözde estetisyen Yasemin İ, durumu inkar etse de doktor raporu ve banka dekontu gerçeği ortaya çıkardı. Şüpheliye ait güzellik salonunda dolgu, botoks tarzı işlemlerin yapılması yasak olduğu ve estetisyenin kusurlu olduğu tespit edildi. Şüpheli Yasemin İ'ye "Taksirle yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
İstanbul’da akılalmaz olay: Avukatın hayatını sosyal medyadan bulduğu dolgucu kararttı

Avukat Elif Ç. iddiaya göre; sosyal medyadan yaptığı araştırma sonucunda 24 Şubat günü Ataşehir'de bulunan özel bir estetik merkezine dudak dolgusu yaptırmaya gitti. Genç kadın, güzellik merkezinde dudak dolgusu yaptırmak istediğini söyledi. İddiaya göre doldu işlemini estetisyen olduğunu söyleyen Yasemin İ. gerçekleştirdi.

İstanbul’da akılalmaz olay: Avukatın hayatını sosyal medyadan bulduğu dolgucu kararttı

DUDAK DOLGUSU HAYATINI KARARTTI

Estetik merkezinden mutlu ayrılan genç avukat, kısa bir süre sonra adeta cehennemi yaşadı. İddiaya göre Elif Ç.'nin dudak üstü bölgesinden burun ucuna kadar morluklar ve yaralar oluşmaya başladı, ağrılarının arttı. Soluğu hastanede alan genç kadının tedavisi yapıldı. Ancak yaptırdığı dudak dolgusundan dolayı başı yanan Elif Ç, savcılığın yolunu tuttu.

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İstanbul’da akılalmaz olay: Avukatın hayatını sosyal medyadan bulduğu dolgucu kararttı

DUDAK DOLGUSU YAPMADIM

Genç avukatın kendisine dudak dolgusu yapan Yasemin İ.'den şikayetçi olması sonucu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Yasemin İ., estetik kliniğinin bulunmadığını, kimseye böyle bir tedavi uygulamadığını ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi. Ancak Elif Ç.'nin dosyaya giren doktor raporu gerçeği ortaya çıkardı.

İstanbul’da akılalmaz olay: Avukatın hayatını sosyal medyadan bulduğu dolgucu kararttı

BİLİRKİŞİ SÖZDE ESTETİSYENİ KUSURLU BULDU

Raporda müşteki Elif Ç.'nin yaralandığı belirtilirken aynı zamanda genç avukatın sunmuş olduğu dekont örneğinin incelenmesinde de müşteki tarafından şüpheli hesabına olay günü 4 bin lira havale işlemi yapıldığı anlaşıldı. Kusur tespiti yönünden düzenlenen bilirkişi raporunda da şüpheliye ait güzellik salonunda dolgu, botoks tarzı işlemlerin yapılmasının yasak olduğunun tespit edildiği ve bu sebeple şüphelinin kusurunun bulunduğu vurgulandı. Savcılık, tarafların uzlaşma ihtimaline karşı dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Ancak avukat Elif Ç., başına dert açan sözde estetisyeni affetmedi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle şüpheli Yasemin İ.'ye "Taksirle yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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