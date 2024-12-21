İstanbul’da akılalmaz olay: Avukatın hayatını sosyal medyadan bulduğu dolgucu kararttı

BİLİRKİŞİ SÖZDE ESTETİSYENİ KUSURLU BULDU

Raporda müşteki Elif Ç.'nin yaralandığı belirtilirken aynı zamanda genç avukatın sunmuş olduğu dekont örneğinin incelenmesinde de müşteki tarafından şüpheli hesabına olay günü 4 bin lira havale işlemi yapıldığı anlaşıldı. Kusur tespiti yönünden düzenlenen bilirkişi raporunda da şüpheliye ait güzellik salonunda dolgu, botoks tarzı işlemlerin yapılmasının yasak olduğunun tespit edildiği ve bu sebeple şüphelinin kusurunun bulunduğu vurgulandı. Savcılık, tarafların uzlaşma ihtimaline karşı dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Ancak avukat Elif Ç., başına dert açan sözde estetisyeni affetmedi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle şüpheli Yasemin İ.'ye "Taksirle yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.