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İstanbul'da akılalmaz olay: Avukatın hayatını sosyal medyadan bulduğu dolgucu kararttı
Giriş Tarihi: 21.12.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
14:12
İstanbul'da akılalmaz olay: Avukatın hayatını sosyal medyadan bulduğu dolgucu kararttı
İstanbul'da yaşayan avukat Elif Ç'nin hayatı, sosyal medyadan bulduğu güzellik salonunda dudak dolgusu yaptırmasıyla karardı. Dolgu işleminden kısa süre sonra yüzünde morluk ve yaralar oluşan avukat şok yaşadı. İşlemi yapan sözde estetisyen Yasemin İ, durumu inkar etse de doktor raporu ve banka dekontu gerçeği ortaya çıkardı. Şüpheliye ait güzellik salonunda dolgu, botoks tarzı işlemlerin yapılması yasak olduğu ve estetisyenin kusurlu olduğu tespit edildi. Şüpheli Yasemin İ'ye "Taksirle yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.