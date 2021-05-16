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Haberler Yaşam İstanbul’da akılalmaz olay: Gözüne isabet etti!
Giriş Tarihi: 16.05.2021 12:22 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 12:24

’da akılalmaz olay: Gözüne isabet etti!

'da akılalmaz bir olay yaşandı. Sokağa atılan maytap sonucu Gülizar Özkurt (51) gözünden ve dudağından yaralandı. O anlar ise saniye saniye bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’da akılalmaz olay: Gözüne isabet etti!

' da meydana gelen olay, dün saat 12.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı.

İstanbul’da akılalmaz olay: Gözüne isabet etti!

Alışveriş yaptıktan sonra evine dönen 51 yaşındaki Gülizar Özkurt'a, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Mahmut Ali (15) tarafından sokağa atılan maytap isabet etti.

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İstanbul’da akılalmaz olay: Gözüne isabet etti!

Gülizar Özkurt, oturduğu evin sokağına geldiği an patlayan maytap sonucu gözünden yaralanırken, dudağı da patladı.

İstanbul’da akılalmaz olay: Gözüne isabet etti!

Yaralanan Özkurt'a yardım etmek için çevredeki vatandaşların yanı sıra maytabı atan Mahmut Ali de geldi. Özkurt'u sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İstanbul’da akılalmaz olay: Gözüne isabet etti!

Haber verilmesi üzerine Özkurt'un yakınları da olay yerine geldi. Kız kardeşini yaralı gören Özkurt'un ablası Mahmut Ali'ye tepki göstererek saldırdı. Bunun üzerine Ali, olay yerinden ayrıldı.

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