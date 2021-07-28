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Haberler Yaşam İstanbul'da akılalmaz olay: Hırsız camda mahsur kaldı!
Giriş Tarihi: 28.07.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 10:11

İstanbul'da akılalmaz olay: Hırsız camda mahsur kaldı!

İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Hırsız, girdiği evin camında mahsur kaldı. O anlar objektiflere böyle yansıdı

İstanbul'da akılalmaz olay: Hırsız camda mahsur kaldı!

Olay dün akşam saat 20.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın üçüncü katına çıkan bir kişi, dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca evde kimsenin olmadığını anlayan hırsız, kısa bir süre sonra kapıyı manyetik bir kartla açarak içeri girdi. Bir süre içeride oyalanan hırsız daha sonra yatak odasına yöneldi.

İstanbul'da akılalmaz olay: Hırsız camda mahsur kaldı!

Çekmeceleri ve dolapları karıştıran hırsız, bina içerisinden gelen sesler üzerine kaçmak istedi. Yakalanmamak için kaçmaya çalışan hırsız, evin arka balkonundan yan binaya geçti. Yan binadakilerin fark etmesi üzerine geri gelen hırsız, ilk girdiği dairenin penceresine tutundu.

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İstanbul'da akılalmaz olay: Hırsız camda mahsur kaldı!

Yakalanmamak için yaklaşık 10 metre yükseklikte mahsur kalan hırsıza ev sahibi Şefika Yeşil ve bina sakinleri tepki gösterdi. Pencereye tutunan hırsız, bina sakinlerine kendisini bırakmaları için adeta yalvardı.

İstanbul'da akılalmaz olay: Hırsız camda mahsur kaldı!

Kısa bir süre sonra ise tutunduğu pencereden balkona geçen hırsız, kaçmayı başardı. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pencereye tutunan hırsızın kendisine tepki gösteren bina sakinlerine "düşeceğim" dediği duyuluyor.

İstanbul'da akılalmaz olay: Hırsız camda mahsur kaldı!

Olay anını anlatan ev sahibi Şefika Yeşil, "İşten geldim. Dairemizin kapısının açık olduğunu gördüm. Açık bulunca ben 'eşim gelmiştir' diye düşündüm. Baktım eşimin ayakkabısı evde yok. Yukarı komşuma seslenerek kapının kırıldığını, eve hırsızın girdiğini söyleyerek yardım istedim. Bu esnada hırsız benim sesimi duyunca kaçmak istemiş. Ama camda asılı kalmış. Camda asılı kaldığını gördüm. Camdan önce yan binadaki komşunun dairesine girmeye çalışmış. Asılı kalınca ben bir şey yapamadım. Bana 'abla ne olursun ben buradan düşeceğim, canımdan olacağım' dedi. Bende bir şey yapamayacağımı, karışmayacağımı söyledim. Komşularımız müdahale etmememi istedi. Benim bu sefer vicdanım rahat etmedi. Bu sefer tutunacak yeri buldu. Kaçtı, gitti, yakalayamadık. Daha sonra eve girip ayakkabısını alıp binadan çıkıp gitti" dedi.

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