İstanbul’da akılalmaz olay: Küfür nedeniyle tartıştı: Kendi bacağını vurdu!

Taraflar çorba içtikleri sırada Ahmet K. iddiaya göre küfürlü konuşmaya başladı. Küfürleri üstüne alınan Eren A. da Ahmet K.'ye 'Bana mı küfür ettin' diyerek tepki gösterdi. Ahmet K.'nın 'Evet sana küfür ettim' demesi üzerine iki kişi arasında kavga çıktı.