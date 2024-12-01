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Giriş Tarihi: 01.12.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 11:25

İstanbul'da akılalmaz olay: Küfür nedeniyle tartıştı: Kendi bacağını vurdu!

Korkunç olay İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Çorbacıda iddiaya göre küfür nedeniyle 2 kişi arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında taraflardan biri silahla kendini bacağından yaraladı. Yaralı Ahmet K. çalışanlar tarafından çorbacıdan dışarı çıkarılırken, çalışanlar iş yerinde yerleri temizledi; güvenlik kamerasının fişini çekti. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri kavgaya karışanları ve işletmeciyi gözaltına aldı. İşte haberin detayları...

DHA
İstanbul’da akılalmaz olay: Küfür nedeniyle tartıştı: Kendi bacağını vurdu!

Olay, 23 Kasım saat 01.00 sıralarında Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Ahmet K. çorbacıya gelerek sipariş verdi. Ahmet K.'nin ardından Eren A.'da farklı bir masaya oturup sipariş verdi.

İstanbul’da akılalmaz olay: Küfür nedeniyle tartıştı: Kendi bacağını vurdu!

Taraflar çorba içtikleri sırada Ahmet K. iddiaya göre küfürlü konuşmaya başladı. Küfürleri üstüne alınan Eren A. da Ahmet K.'ye 'Bana mı küfür ettin' diyerek tepki gösterdi. Ahmet K.'nın 'Evet sana küfür ettim' demesi üzerine iki kişi arasında kavga çıktı.

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İstanbul’da akılalmaz olay: Küfür nedeniyle tartıştı: Kendi bacağını vurdu!

KAVGADA KENDİNİ VURDU

Kavgada birbirlerini yumruklayan taraflardan Ahmet K., silahını çektiği sırada arbede yaşandı. Arbede sırasında elindeki silah ateş alan Ahmet K. kendini bacağından vurdu.

İstanbul’da akılalmaz olay: Küfür nedeniyle tartıştı: Kendi bacağını vurdu!

Olayda Ahmet K. yaralanırken, Eren A. ise iş yerinden çıkarak kaçtı. Bir süre sonra işletmeci ve çalışanlar Ahmet K.'yi dışarıya taşıyarak kaldırıma bıraktı. O sırada çalışanlar işyerinde temizlik yapıp yerleri sildikten sonra güvenlik kamerasının fişini çekti.

İstanbul’da akılalmaz olay: Küfür nedeniyle tartıştı: Kendi bacağını vurdu!

ÇALIŞANLAR İŞ YERİNDE TEMİZLİK YAPTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ahmet K.'nin kaldırımda yaralı halde yattığını belirledi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerasını incelemek istedi ancak fişinin çekildiğini gördü. İş yerinde temizlik yapıldığından şüphelenen polis, güvenlik kamerasını sökerek emniyete götürdü.

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