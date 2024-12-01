Giriş Tarihi: 01.12.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024
11:25
İstanbul'da akılalmaz olay: Küfür nedeniyle tartıştı: Kendi bacağını vurdu!
Korkunç olay İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Çorbacıda iddiaya göre küfür nedeniyle 2 kişi arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında taraflardan biri silahla kendini bacağından yaraladı. Yaralı Ahmet K. çalışanlar tarafından çorbacıdan dışarı çıkarılırken, çalışanlar iş yerinde yerleri temizledi; güvenlik kamerasının fişini çekti. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri kavgaya karışanları ve işletmeciyi gözaltına aldı. İşte haberin detayları...