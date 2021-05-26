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Haberler Yaşam İstanbul'da akılalmaz olay! Piknik tüpünü kafasına geçirip yere serdi
Giriş Tarihi: 26.05.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 09:53

'da akılalmaz olay! Piknik tüpünü kafasına geçirip yere serdi

Büyükçekmece'de iki arkadaşın tartışması kavgaya dönüştü. Bu anlarda taraflardan biri kendisine saldıran arkadaşına akıllara durgunluk veren bir hamlede bulundu. Şahıs, kendisini yumruklayan arkadaşının başına piknik tüpüyle vurup onu yere serdi. Bir süre sonra ayağa kalkan kişi sendeleyerek buradan uzaklaşırken, o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da akılalmaz olay! Piknik tüpünü kafasına geçirip yere serdi

Görüntüler dün Büyükçekmece'de kaydedildi. Edinilen bilgiye göre isimleri henüz belli olmayan iki arkadaş Büyükçekmece Gölü'nün kıyısında alkol aldı.

İstanbul'da akılalmaz olay! Piknik tüpünü kafasına geçirip yere serdi

İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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İstanbul'da akılalmaz olay! Piknik tüpünü kafasına geçirip yere serdi

İkiliden biri yolun karşısına geçip, kaldırımda yürürken arkasından gelen arkadaşının yumruklu saldırısına uğradı.

İstanbul'da akılalmaz olay! Piknik tüpünü kafasına geçirip yere serdi

Saldırıya uğrayan kişi marketin önündeki piknik tüplerinden birini alarak, arkadaşının kafasına vurdu.

İstanbul'da akılalmaz olay! Piknik tüpünü kafasına geçirip yere serdi

Neye uğradığını şaşıran saldırgan kendini yerde buldu.

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