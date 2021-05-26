HaberlerYaşamİstanbul'da akılalmaz olay! Piknik tüpünü kafasına geçirip yere serdi
Giriş Tarihi: 26.05.2021 09:50Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 09:53
İstanbul'da akılalmaz olay! Piknik tüpünü kafasına geçirip yere serdi
İstanbul Büyükçekmece'de iki arkadaşın tartışması kavgaya dönüştü. Bu anlarda taraflardan biri kendisine saldıran arkadaşına akıllara durgunluk veren bir hamlede bulundu. Şahıs, kendisini yumruklayan arkadaşının başına piknik tüpüyle vurup onu yere serdi. Bir süre sonra ayağa kalkan kişi sendeleyerek buradan uzaklaşırken, o anlar kameralara yansıdı.