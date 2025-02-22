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İstanbul'da akılalmaz olay! Tavanı delip daireye girdi: Anne ve kızına saldırdı
Giriş Tarihi: 22.02.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
19:55
İstanbul'da akılalmaz olay! Tavanı delip daireye girdi: Anne ve kızına saldırdı
İstanbul Ümraniye'de akılalmaz bir olay yaşandı. 3 katlı binanın çatısından banyo tavanını delerek daireye giren saldırgan, anne ve kızına saldırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, darbedilen anne hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheli H.S'yi (30) Gaziosmanpaşa'da yakaladı.