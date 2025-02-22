Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul'da akılalmaz olay! Tavanı delip daireye girdi: Anne ve kızına saldırdı
Giriş Tarihi: 22.02.2025 19:55 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:55

İstanbul'da akılalmaz olay! Tavanı delip daireye girdi: Anne ve kızına saldırdı

İstanbul Ümraniye'de akılalmaz bir olay yaşandı. 3 katlı binanın çatısından banyo tavanını delerek daireye giren saldırgan, anne ve kızına saldırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, darbedilen anne hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheli H.S'yi (30) Gaziosmanpaşa'da yakaladı.

İstanbul’da akılalmaz olay! Tavanı delip daireye girdi: Anne ve kızına saldırdı

Filistin ve Cezayirli iki kız öğrenci Parseller Mahallesi'nde 3 katlı binanın 3'üncü katında kirada oturuyordu. Öğrencilerden birinin annesi de bir süreliğine kızının evine yerleşti. İddiaya göre, Filistinli anneye takıntılı olan H.S. (30) evlerinin bulunduğu binanın çatısına saklandı.

İstanbul’da akılalmaz olay! Tavanı delip daireye girdi: Anne ve kızına saldırdı

H.S 20 Şubat'ta tavan arasında delik açarak havalandırma boşluğundan daireye indi. Önce şalterleri indiren şüpheli, evin elektriğini kesip anne ve kızlarının gelmesini bekledi. Saldırgan anne ve kızı eve gelince elindeki sopayla saldırdıktan sonra kaçtı. Kafasından yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da akılalmaz olay! Tavanı delip daireye girdi: Anne ve kızına saldırdı

SALDIRGAN YAKALANDI

Annenin ve kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırganı Gaziosmanpaşa'da yakaladı.

İstanbul’da akılalmaz olay! Tavanı delip daireye girdi: Anne ve kızına saldırdı

"ASMA TAVANDAN BANYOYA İNİYOR"

Ev sahibi Cengiz Yaşar, "Apartmanımızın WhatsApp grubu var bize oradan haber geldi, saat gece 11 gibi. Biz de olayın tam detayını öğrenemedik çünkü mağdur kiracılarım hastanedeydiler. Biz de netleştirmek ve olayın ne olduğunu anlamak için ailecek çıktık geldik buraya. Geldiğimizde kiracımın annesinin yaralı olduğunu gördüm. Şu anda iyiler ama psikolojik olarak yıkıldılar tabi. Banyonun tavanında patlak vardı, onun haricinde herhangi bir yerde bir şey yoktu. Oradan girmiş. Havalandırma boşluğunda tuğlaları kırıyor, oradan giriyor. Asma tavandan banyoya iniyor, ışıkları kapatıyor. Eve kiracılarım geldikleri zaman da kafalarına vuruyor, saldırıyor. Tabi kaçıp gidiyor hemen, olay bundan ibaret. Muhtemelen taşınacaklar çünkü psikolojik olarak orada oturmaları biraz zor gibi görünüyor. Gerçi biz her türlü güvenlik önlemini aldık. Her türlü imkanı onlara sağladık ama yine de tabii ki haklı olarak psikolojik olarak yıkılmışlar oturun devam edin deme şansım yok. Artık onların tercihine bıraktık, istiyorlarsa oturabilirler, istemezlerse taşınabilirler çünkü zor bir durumdan geçtiler" dedi.

İstanbul’da akılalmaz olay! Tavanı delip daireye girdi: Anne ve kızına saldırdı

"SADECE AYNI İŞ YERİNDE BİR SÜRE ÇALIŞMIŞLAR"

Yaşar şu ifadeleri kullandı:

"Cuma sabah erken saatlerde çıktım, 12 gibi buradaydım. Olayın içine direkt müdahil olduk. Şu an süreç devam ediyor, inşallah bir an önce yakalanır, cezasını bulur insanları da bir daha mağdur etmezler. Benim iki kiracım vardı, iki öğrencim vardı. Onlara sonrasında anneleri misafir olarak gelmiş. Annesine takıntılı olan bir kişi.

SON DAKİKA