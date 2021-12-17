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Haberler Yaşam İstanbul'da akılalmaz soygun! 9 bin dolar buhar oldu...
Giriş Tarihi: 17.12.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 16:26

İstanbul'da akılalmaz soygun! 9 bin dolar buhar oldu...

İstanbul Güngören'de yolda yürüyen Cebrail Akgün'e arkasından yaklaşarak sırt çantasını kesen kişi, 9 bin doları çalarak kaçtı.

DHA
İstanbul’da akılalmaz soygun! 9 bin dolar buhar oldu...

İSTANBUL'DA AKILALMAZ SOYGUN! 9 BİN DOLAR BUHAR OLDU...

Olay Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Esnafın mallarını alıcıya götürüp ücretlerini tahsil eden Cebrail Akgün, cadde üzerinde yürüdüğü sırada arkasından 18 yaşından küçük bir kişi yaklaştı.

İstanbul’da akılalmaz soygun! 9 bin dolar buhar oldu...

Çocuk yaştaki hırsız, Cebrail Akgün'ün çantasını keserek içindeki 9 bin doları çaldı.

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İstanbul’da akılalmaz soygun! 9 bin dolar buhar oldu...

Hırsız, parayı pantolonun cebine koyduktan sonra koşarak uzaklaştı. Cebrail Akgün olan bitenden habersiz yoluna devam etti. Akgün, parayı teslim etmek üzere gittiği esnafın yanında durumu fark etti.

İstanbul’da akılalmaz soygun! 9 bin dolar buhar oldu...

Çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayın ardından hırsızlığa uğradığını fark eden Akgün, polise giderek şikayetçi oldu.

İstanbul’da akılalmaz soygun! 9 bin dolar buhar oldu...

"BEN BU PARAYI 1 SENEDE ÖDEYEMEM"

Yaşanan hırsızlığın ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

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