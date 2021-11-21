İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: Gaspçı gasp edildi!

İstanbul Beyoğlu'nda film gibi bir olay yaşandı. Katar vatandaşı Al Fehaid Saad M. bir mekanda eğlendiği Fas uyruklu Fransa vatandaşı Lina Samira B. ile birlikte gecenin sonunda bir otele gitti. Otel odasında ikili arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.