Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: Gaspçı gasp edildi!
Giriş Tarihi: 21.11.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 16:27

İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: Gaspçı gasp edildi!

İstanbul Beyoğlu'nda inanılmaz bir olay yaşandı. Fransız bir kadınla birlikte otele giden Katar uyruklu genç, kadının çantasını çalarak kaçmaya çalıştı. Kadın ise hırsızı tekme attı. Bu sırada olay yerine gelen bir kişi, yerde yatan gaspçının telefonunu ve parasını çaldı. Film gibi olay kameralara böyle yansıdı

İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: Gaspçı gasp edildi!

İstanbul Beyoğlu'nda film gibi bir olay yaşandı. Katar vatandaşı Al Fehaid Saad M. bir mekanda eğlendiği Fas uyruklu Fransa vatandaşı Lina Samira B. ile birlikte gecenin sonunda bir otele gitti. Otel odasında ikili arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: Gaspçı gasp edildi!

Tartışmanın büyümesi üzerine Katar vatandaşı Al Fehaid Saad M., tartıştığı kadının çantasını çalarak hızlı bir şekilde odadan çıkıp kaçmaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: Gaspçı gasp edildi!

Bu sırada çantasının çalındığını fark eden kadın genci kovaladı. Kadından kaçmaya çalışan Al Fehaid Saad M., dengesini kaybederek otel önündeki merdivenlerden aşağıya yuvarlanarak yaralandı.

İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: Gaspçı gasp edildi!

Al Fehaid Saad M. yere düşerek elini başının altına koyup beklemeye başlarken, genç kadın ise yerden aldığı çantasıyla ve tekmelerle şahsa saldırdı. Bir süre darp eden kadını otel çalışanları güçlükle sakinleştirip içeriye aldı. Genç adam ise kadının saldırısına tepki vermeden yerde yatmaya devam etti.

İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: Gaspçı gasp edildi!

Al Fehaid Saad M., yerde yattığı sırada yanına yanaşan bir ticari taksiden inen başka biri ise yardım edecek gibi şahsa yaklaştı.

SON DAKİKA