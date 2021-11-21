HaberlerYaşamİstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: Gaspçı gasp edildi!
Giriş Tarihi: 21.11.2021 12:35Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 16:27
İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay: Gaspçı gasp edildi!
İstanbul Beyoğlu'nda inanılmaz bir olay yaşandı. Fransız bir kadınla birlikte otele giden Katar uyruklu genç, kadının çantasını çalarak kaçmaya çalıştı. Kadın ise hırsızı tekme attı. Bu sırada olay yerine gelen bir kişi, yerde yatan gaspçının telefonunu ve parasını çaldı. Film gibi olay kameralara böyle yansıdı