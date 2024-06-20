Haberler
Yaşam
İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Otelde duş alırken arabası çalındı: Geri vermek için bakın ne istediler
Giriş Tarihi: 20.06.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
10:12
İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Otelde duş alırken arabası çalındı: Geri vermek için bakın ne istediler
İstanbul Avcılar'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Bir eğlence mekanında genç bir kızla tanışan adam, gecenin sonunda kızla birlikte Küçükçekmece'deki bir otele gitti. Çift bir süre vakit geçirdikten sonra adam duş almak için banyoya girdi. O sırada kız, adamın cebinden aracın anahtarını alarak aşağıda bekleyen suç ortaklarına camdan attı. Hırsızlık çetesi aracı geri vermek için bir de para talep etti. İşte ilginç olayın detayları…