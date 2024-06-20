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Haberler Yaşam İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Otelde duş alırken arabası çalındı: Geri vermek için bakın ne istediler
Giriş Tarihi: 20.06.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 10:12

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Otelde duş alırken arabası çalındı: Geri vermek için bakın ne istediler

İstanbul Avcılar'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Bir eğlence mekanında genç bir kızla tanışan adam, gecenin sonunda kızla birlikte Küçükçekmece'deki bir otele gitti. Çift bir süre vakit geçirdikten sonra adam duş almak için banyoya girdi. O sırada kız, adamın cebinden aracın anahtarını alarak aşağıda bekleyen suç ortaklarına camdan attı. Hırsızlık çetesi aracı geri vermek için bir de para talep etti. İşte ilginç olayın detayları…

İHA
İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay! Otelde duş alırken arabası çalındı: Geri vermek için bakın ne istediler

İstanbul Avcılar'da bulunan bir eğlence mekanında tanıştığı kadını Küçükçekmece'de otele götüren U.B., hayatını şokunu yaşadı. Burada bir süre vakit geçirdikten adam duşa girerken, o esnada harekete geçen kadın U.B.'nin cebinden aracın anahtarını alarak otelin dışında bekleyen suç ortaklarına camdan attı. Hırsızlık çetesi, aracı geri vermek için U.B.'den bakın kaç para istedi! İşte detaylar...

İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay! Otelde duş alırken arabası çalındı: Geri vermek için bakın ne istediler

FİLM GİBİ OLAY!

Avcılar'da bir eğlence mekanına giden U.B., burada Gülşen isminde genç bir kızla tanıştı. Birlikte eğlenen çift ardından mekandan çıkarak Küçükçekmece'deki bir otele gitti. Aracını otelin önünde park eden U.B. ardından kızla beraber içeriye girdi.

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İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay! Otelde duş alırken arabası çalındı: Geri vermek için bakın ne istediler

Çift içeride bir süre vakit geçirdikten sonra U.B. duş almak için banyoya girdi. O esnada harekete geçen kız, U.B.'nin cebinden aracının kontak anahtarını alarak camdan aşağıya attı.

İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay! Otelde duş alırken arabası çalındı: Geri vermek için bakın ne istediler

DUŞ ALIRKEN ARACI ÇALINDI

Anahtarı yerden alan kızın suç ortakları, ardından U.B.'nin aracını çalarak kaçtı. Bir süre sonra otelden çıkan U.B. aracını göremeyince cebinde kontak anahtarının olmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen U.B., polis ekiplerine ihbarda bulundu. O esnada kız, U.B.'nin yanından ayrılarak uzaklaştı.

İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay! Otelde duş alırken arabası çalındı: Geri vermek için bakın ne istediler

Polis ekipleriyle irtibatta olan U.B.'yi bir süre sonra mekanda tanıştığı Gülşen isimli kız geri arayarak, aracının kendilerinde olduğunu ve 20 bin lira karşılığında geri vereceklerini söyledi. Bunun üzerine polisle birlikte tuzak kuran genç, şahıslarla Küçükçekmece'deki bir kafeteryada buluşma ayarladı.

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