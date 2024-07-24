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İstanbul'da aslen en çok nereli yaşıyor? O veriler yayınlandı: Listenin ilk sırasında o şehir var
Giriş Tarihi: 24.07.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
12:15
İstanbul'da aslen en çok nereli yaşıyor? O veriler yayınlandı: Listenin ilk sırasında o şehir var
"İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?" sorusu yanıt buldu. İş imkanı ve daha iyi yaşam koşulları nedeniyle her ilden göç alan İstanbul, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "En kalabalık şehirler" listesinde ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da hangi ilden kaç kişinin yaşadığı da merak ediliyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmanın sonuçları şaşırttı. İlk sırada o ilimiz yer alıyor. İşte il il şaşırtan sonuçlar ve haberin detayları...