İstanbul’da aslen en çok nereli yaşıyor? O veriler yayınlandı: Listenin ilk sırasında o şehir var

"İstanbul'da aslen en çok nereli yaşıyor?" sorusunu internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. TÜİK verilerine göre "en kalabalık şehir" olarak kabul edilen İstanbul'da yaşayan İstanbullu sayısı 2,5 milyona yakın...

Peki İstanbul'da farklı illerden kaç kişi yaşıyor. Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

İŞTE MERAK EDİLEN O SONUÇLAR

Adana - 98 bin 449

Adıyaman - 210 bin 570