Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul'da aslen en çok nereli yaşıyor? O veriler yayınlandı: Listenin ilk sırasında o şehir var
Giriş Tarihi: 24.07.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:15

İstanbul'da aslen en çok nereli yaşıyor? O veriler yayınlandı: Listenin ilk sırasında o şehir var

"İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?" sorusu yanıt buldu. İş imkanı ve daha iyi yaşam koşulları nedeniyle her ilden göç alan İstanbul, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "En kalabalık şehirler" listesinde ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da hangi ilden kaç kişinin yaşadığı da merak ediliyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmanın sonuçları şaşırttı. İlk sırada o ilimiz yer alıyor. İşte il il şaşırtan sonuçlar ve haberin detayları...

İstanbul’da aslen en çok nereli yaşıyor? O veriler yayınlandı: Listenin ilk sırasında o şehir var

"İstanbul'da aslen en çok nereli yaşıyor?" sorusunu internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. TÜİK verilerine göre "en kalabalık şehir" olarak kabul edilen İstanbul'da yaşayan İstanbullu sayısı 2,5 milyona yakın...

Peki İstanbul'da farklı illerden kaç kişi yaşıyor. Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

İŞTE MERAK EDİLEN O SONUÇLAR

Adana - 98 bin 449

Adıyaman - 210 bin 570

İstanbul’da aslen en çok nereli yaşıyor? O veriler yayınlandı: Listenin ilk sırasında o şehir var

Afyonkarahisar - 61 bin 347

Ağrı - 216 bin 859

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da aslen en çok nereli yaşıyor? O veriler yayınlandı: Listenin ilk sırasında o şehir var

Amasya - 179 bin 213

Ankara - 108 bin 444

İstanbul’da aslen en çok nereli yaşıyor? O veriler yayınlandı: Listenin ilk sırasında o şehir var

Antalya - 47 bin 902

Artvin - 85 bin 86

İstanbul’da aslen en çok nereli yaşıyor? O veriler yayınlandı: Listenin ilk sırasında o şehir var

Aydın - 31 bin 304

Balıkesir - 102 bin 803

SON DAKİKA