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Haberler Yaşam İstanbul’da baba dehşeti: Kızına tokat attı! Asansörün aynası çatladı!
Giriş Tarihi: 15.08.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 13:21

İstanbul’da baba dehşeti: Kızına tokat attı! Asansörün aynası çatladı!

İstanbul Esenyurt'ta baba dehşeti yaşandı. M.A. isimli kızına attığı tokatla asansör camını çatlattı. Yaşanan o anlar ise asansörde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’da baba dehşeti: Kızına tokat attı! Asansörün aynası çatladı!

Korkunç olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt'taki lüks bir rezidansta meydana geldi.

İstanbul’da baba dehşeti: Kızına tokat attı! Asansörün aynası çatladı!

İddialara göre havuzda fazla vakit geçirdiği için kızına sinirlenen M.A. isimli yabancı uyruklu baba küçük kızı havuz kenarında darp etmeye başladı.

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İstanbul’da baba dehşeti: Kızına tokat attı! Asansörün aynası çatladı!

Kızını eve götürmek isteyen babanın siniri asansörde de geçmeyince küçük kıza uygulanan şiddet durmadı.

İstanbul’da baba dehşeti: Kızına tokat attı! Asansörün aynası çatladı!

Siniri devam eden baba asansörde kızına attığı tokatla asansörün camını çatlattı.

İstanbul’da baba dehşeti: Kızına tokat attı! Asansörün aynası çatladı!

Küçük kızın yaşadığı o korku dolu anlar ise asansörün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı! O anlar kamerada | Video

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