İstanbul’da baba dehşeti: Kızına tokat attı! Asansörün aynası çatladı!

Korkunç olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt'taki lüks bir rezidansta meydana geldi. İddialara göre havuzda fazla vakit geçirdiği için kızına sinirlenen M.A. isimli yabancı uyruklu baba küçük kızı havuz kenarında darp etmeye başladı. Kızını eve götürmek isteyen babanın siniri asansörde de geçmeyince küçük kıza uygulanan şiddet durmadı. Siniri devam eden baba asansörde kızına attığı tokatla asansörün camını çatlattı. Küçük kızın yaşadığı o korku dolu anlar ise asansörün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı! O anlar kamerada | Video