İstanbul’da beyzbol sopalı dehşet: Hayatını kaybetti! Sebebi pes dedirtti!

İkili ayrıldıktan 15 dakika sonra Nihat Baysal bir anda bayılıp yere düştü. Hastaneye kaldırılan Nihat Baysal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Minibüs şoförlerinin beyzbol sopalı kavgasında hayatını kaybetti | Video