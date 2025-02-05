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İstanbul’da beyzbol sopalı dehşet: Hayatını kaybetti! Sebebi pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
10:19
İstanbul’da beyzbol sopalı dehşet: Hayatını kaybetti! Sebebi pes dedirtti!
İstanbul Büyükçekmece'de şehirlerarası otobüs servisi bekleme sırasında iki şoför arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 40 yaşındaki Çağlar U. eline aldığı Beyzbol sopası 61 yaşındaki Nihat Baysal'ın başına vurdu. Tartışma bittikten 15 dakika sonra yere düşüp bayılan Baysal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis şüpheli Çağlar U.'yu gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.