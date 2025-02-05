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Haberler Yaşam İstanbul’da beyzbol sopalı dehşet: Hayatını kaybetti! Sebebi pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:19

İstanbul’da beyzbol sopalı dehşet: Hayatını kaybetti! Sebebi pes dedirtti!

İstanbul Büyükçekmece'de şehirlerarası otobüs servisi bekleme sırasında iki şoför arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 40 yaşındaki Çağlar U. eline aldığı Beyzbol sopası 61 yaşındaki Nihat Baysal'ın başına vurdu. Tartışma bittikten 15 dakika sonra yere düşüp bayılan Baysal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis şüpheli Çağlar U.'yu gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da beyzbol sopalı dehşet: Hayatını kaybetti! Sebebi pes dedirtti!

Büyükçekmece Keşan İstanbul arası otobüs seferi yapan firmanın yolcu servisinde 2 şoför arasında tartışmaya başladı. 2 Şubat günü yaşanan tartışmada Çağlar U. eline aldığı Beyzbol sopası ile Nihat Baysal'ın başına vurdu. Kavga etraftakilerin araya girmesiyle son buldu.

İstanbul’da beyzbol sopalı dehşet: Hayatını kaybetti! Sebebi pes dedirtti!

İkili ayrıldıktan 15 dakika sonra Nihat Baysal bir anda bayılıp yere düştü. Hastaneye kaldırılan Nihat Baysal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Minibüs şoförlerinin beyzbol sopalı kavgasında hayatını kaybetti | Video

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İstanbul’da beyzbol sopalı dehşet: Hayatını kaybetti! Sebebi pes dedirtti!

Konuyla ilgili çalışma Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da beyzbol sopalı dehşet: Hayatını kaybetti! Sebebi pes dedirtti!

Soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde ölen şahsın olaydan kısa bir süre önce tartışma yaşadığı ve başına darbe aldığı tespit edildi.

İstanbul’da beyzbol sopalı dehşet: Hayatını kaybetti! Sebebi pes dedirtti!

BEYZBOL SOPASIYLA YAKALANDI

Polis kimliği tespit edilen şüpheli Çağlar U.'yu gözaltına aldı.

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