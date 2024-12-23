İstanbul’da bir gecekonduda patlama: 1 yaralı!

Korkutan olay, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Gecekonduda yaşayan ve patlamada yaralanan B.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, doğalgaz ekipleri tarafından gecekondunun doğalgazı kesildi. Patlamanın etkisiyle gecekondunun yan cephe duvarı ise bahçe kısmına doğru yıkıldı. Paniğe neden olan patlamanın sebebi ekipler tarafından araştırılıyor.