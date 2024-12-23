Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul’da bir gecekonduda patlama: 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 21:20 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 21:20

İstanbul’da bir gecekonduda patlama: 1 yaralı!

İstanbul Eyüpsultan'da bir gecekonduda patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı.

İHA
İstanbul’da bir gecekonduda patlama: 1 yaralı!

Korkutan olay, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi.

İstanbul’da bir gecekonduda patlama: 1 yaralı!

İddiaya göre, bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da bir gecekonduda patlama: 1 yaralı!

Gecekonduda yaşayan ve patlamada yaralanan B.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da bir gecekonduda patlama: 1 yaralı!

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, doğalgaz ekipleri tarafından gecekondunun doğalgazı kesildi.

İstanbul’da bir gecekonduda patlama: 1 yaralı!

Patlamanın etkisiyle gecekondunun yan cephe duvarı ise bahçe kısmına doğru yıkıldı.

SON DAKİKA