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İstanbul’da bir kadın kardeşine benzemek için estetik yaptırdı: Sebebi şoke etti!
Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
10:03
İstanbul’da bir kadın kardeşine benzemek için estetik yaptırdı: Sebebi şoke etti!
Tüzel şirketlere ait çekleri çalarak, üzerlerinde değişiklik yapıp tekrar piyasaya süren (A.C.) isimli şahıs, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği başarılı bir operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda; çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirildi. (6) ayrı ilde (19) ayrı suçtan aranan (A.C.)'nin; yakalanmamak için kardeşine ait kimlik kartını kullandığı, karttaki fotoğrafa benzemek için yüz estetiği yaptırdığı ve başkası adına kiralanan evlerde ikamet ettiği ortaya çıktı. Yakalan (A.C.) isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.