İstanbul'da bir sürücü annesinin yanında saldırıya uğradı! "Seni evinden aldıracağım" diyerek tehdit edildi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde polis olduğunu iddia eden bri şahıs, trafikte tartıştığı sürücüyü annesinin yanında "Seni evinden aldıracağım" diyerek tehdit etti ve saldırdı. Sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye keydederken, saldırganın polis olmadığı öğrenildi.