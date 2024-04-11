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İstanbul'da bir sürücü annesinin yanında saldırıya uğradı! "Seni evinden aldıracağım" diyerek tehdit edildi
Giriş Tarihi: 11.04.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
16:02
İstanbul'da bir sürücü annesinin yanında saldırıya uğradı! "Seni evinden aldıracağım" diyerek tehdit edildi
İstanbul Başakşehir'de yaşanan bir trafik kavgasında, polis olduğunu iddia eden bir şahıs "Seni aevinden aldıracağım" diyerek tartıştığı sürücüyü tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan sürücü, "Polis kimliği altında beni tehdit ediyor. Bu adam çakal" dedi. Öte yandan saldırganın polis olmadığı öğrenildi.