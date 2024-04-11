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Haberler Yaşam İstanbul'da bir sürücü annesinin yanında saldırıya uğradı! "Seni evinden aldıracağım" diyerek tehdit edildi
Giriş Tarihi: 11.04.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 16:02

İstanbul'da bir sürücü annesinin yanında saldırıya uğradı! "Seni evinden aldıracağım" diyerek tehdit edildi

İstanbul Başakşehir'de yaşanan bir trafik kavgasında, polis olduğunu iddia eden bir şahıs "Seni aevinden aldıracağım" diyerek tartıştığı sürücüyü tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan sürücü, "Polis kimliği altında beni tehdit ediyor. Bu adam çakal" dedi. Öte yandan saldırganın polis olmadığı öğrenildi.

İHA
İstanbul’da bir sürücü annesinin yanında saldırıya uğradı! Seni evinden aldıracağım diyerek tehdit edildi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde polis olduğunu iddia eden bri şahıs, trafikte tartıştığı sürücüyü annesinin yanında "Seni evinden aldıracağım" diyerek tehdit etti ve saldırdı. Sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye keydederken, saldırganın polis olmadığı öğrenildi.

İstanbul’da bir sürücü annesinin yanında saldırıya uğradı! Seni evinden aldıracağım diyerek tehdit edildi

ARACIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ, TEHDİT ETTİ

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi yolunda geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, aracıyla seyir halinde ilerleyen sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiyi fark etmeyince son anda durdu.

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İstanbul’da bir sürücü annesinin yanında saldırıya uğradı! Seni evinden aldıracağım diyerek tehdit edildi

Şahsın sürücüye yönelik küfürleri sonrası ikili arasında tartışma yaşandı. Sonrasında şahıs polis olduğunu iddia edip aracın fotoğraflarını çekmeye başlayarak, "Seni akşam evinden aldıracağım" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da trafikte akılalmaz kavga! Polisim dedi, "Seni evinden aldıracağım!" diyerek tehditler savurdu | Video

İstanbul’da bir sürücü annesinin yanında saldırıya uğradı! Seni evinden aldıracağım diyerek tehdit edildi

"BU ADAM ÇAKAL, KÜFÜR EDİYOR"

Bunun üzerine sürücü, polis olduğunu iddia eden şahsın tehditleri üzerine yaşananları cep telefonuna kaydetmek istedi. Sürücünün, "Polis kimliği altında beni tehdit ediyor. Bu adam çakal, küfür ediyor.

İstanbul’da bir sürücü annesinin yanında saldırıya uğradı! Seni evinden aldıracağım diyerek tehdit edildi

Ekibini çağır. Anneme küfür etme" sözleri üzerine sinirlenen şahıs, önce telefona, sonrasında ise sürücüye saldırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Saldırgan şahsın polis olmadığı, taraflarında birbirlerinden şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

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