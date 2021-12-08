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Haberler Yaşam İstanbul'da bu yıl kar yağacak mı? İzmir, Ankara, İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 08.12.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 15:35

İstanbul'da bu yıl kar yağacak mı? İzmir, Ankara, İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı başladı. Aralık ayıyla beraber sıcaklıklar yurt genelinde düşüş gösterdi. Öte yandan özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde yağışın ne zaman başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Bu noktada ise "İzmir, Ankara, İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu uyarılarında beklentilerini paylaşıyor. Peki, İzmir, Ankara, İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte tüm detaylar...

İstanbul’da bu yıl kar yağacak mı? İzmir, Ankara, İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu beklentilerini paylaştı. Binlerce kişi son dönemdeki sıcaklık düşüşleriyle beraber "İzmir, Ankara, İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?" sorularına yanıt arıyor. Doğu kesimlerde bazı illerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Mevsimsel değişimler nedeniyle bu kış, özellikle yurdun batı kesimlerinde kar yağışının olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, İzmir, Ankara, İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte detaylar...

İstanbul’da bu yıl kar yağacak mı? İzmir, Ankara, İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yurdun batı kesimleri için kar yağışı uyarısı henüz verilmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

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İstanbul’da bu yıl kar yağacak mı? İzmir, Ankara, İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

İstanbul’da bu yıl kar yağacak mı? İzmir, Ankara, İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul’da bu yıl kar yağacak mı? İzmir, Ankara, İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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