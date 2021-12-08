İstanbul’da bu yıl kar yağacak mı? İzmir, Ankara, İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı başladı. Aralık ayıyla beraber sıcaklıklar yurt genelinde düşüş gösterdi. Öte yandan özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde yağışın ne zaman başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Bu noktada ise "İzmir, Ankara, İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu uyarılarında beklentilerini paylaşıyor. Peki, İzmir, Ankara, İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte tüm detaylar...