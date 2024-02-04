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İstanbul’da bungalov hüsranı: Telefondaki sözlere kandı 135 bin lira yolladı!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
09:53
İstanbul’da bungalov hüsranı: Telefondaki sözlere kandı 135 bin lira yolladı!
İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, bungalov ev ilanındaki numarayı aradı. Telefondaki kişinin sözlerine kandı. Kendisine gönderilen banka hesabına 135 bin lira yolladı. Ancak sonuç hüsrandı. Soluğu doğruca karakolda aldı. İşte bungalov dolandırıcılığının detayları