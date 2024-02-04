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Haberler Yaşam İstanbul’da bungalov hüsranı: Telefondaki sözlere kandı 135 bin lira yolladı!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 09:53

İstanbul’da bungalov hüsranı: Telefondaki sözlere kandı 135 bin lira yolladı!

İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, bungalov ev ilanındaki numarayı aradı. Telefondaki kişinin sözlerine kandı. Kendisine gönderilen banka hesabına 135 bin lira yolladı. Ancak sonuç hüsrandı. Soluğu doğruca karakolda aldı. İşte bungalov dolandırıcılığının detayları

DHA
İstanbul’da bungalov hüsranı: Telefondaki sözlere kandı 135 bin lira yolladı!

İstanbul'da yaşanan dolandırıcılık olayı herkesi şaşırttı. A.A. adlı kişi, internetten kiralık bungalov ilanlarına baktı. Beğendiği bir yeri kiralamak için ilandaki numarayı aradı.

İstanbul’da bungalov hüsranı: Telefondaki sözlere kandı 135 bin lira yolladı!

BUNGALOV VURGUNU: 135 BİN TL GÖNDERDİ
Telefonda görüştüğü kişinin sözlerine kandı. Karşı tarafın banka hesabına tamı tamına 135 bin lira yolladı.

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İstanbul’da bungalov hüsranı: Telefondaki sözlere kandı 135 bin lira yolladı!

Ancak parayı yolladıktan sonra hüsrana uğradı. Bungalov ev ilanı veren kişi bir daha telefonlarına çıkmayıp, sırra kadem bastı.

İstanbul’da bungalov hüsranı: Telefondaki sözlere kandı 135 bin lira yolladı!

Dolandırıldığını anlayan kişi ise soluğu Ümraniye'deki karakolda aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, sahtekarları yakalamak için düğmeye bastı.

İstanbul’da bungalov hüsranı: Telefondaki sözlere kandı 135 bin lira yolladı!

Dolandırıcıların kimlikleri tespit edilince Küçükçekmece'deki bir adrese operasyon yapıldı. Erdal Y. (50), Erkan A. (44), Cengiz Ü. (42) adlı şüpheliler gözaltına alındı.

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