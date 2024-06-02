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İstanbul’da çöken bina: Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan minibüsün şoförü konuştu!
Giriş Tarihi: 02.06.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
16:54
İstanbul’da çöken bina: Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan minibüsün şoförü konuştu!
İstanbul'da 3 katlı binanın çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı, bir kişi de hayatını kaybetti. Binanın yıkıldığı sırada bir minibüsün altından geçtiği anlar, dakika dakika kaydedildi. Kıl payı kurtulan minibüsün şoförü, şunları söyledi: Sola döndüğümüz sırada…