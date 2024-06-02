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Haberler Yaşam İstanbul’da çöken bina: Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan minibüsün şoförü konuştu!   
Giriş Tarihi: 02.06.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 16:54

İstanbul’da çöken bina: Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan minibüsün şoförü konuştu!

İstanbul'da 3 katlı binanın çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı, bir kişi de hayatını kaybetti. Binanın yıkıldığı sırada bir minibüsün altından geçtiği anlar, dakika dakika kaydedildi. Kıl payı kurtulan minibüsün şoförü, şunları söyledi: Sola döndüğümüz sırada…

DHA
İstanbul’da çöken bina: Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan minibüsün şoförü konuştu!

İstanbul Küçükçekmece'deki Kartaltepe Mahallesi'nde Belediye Caddesi ile Geçit Sokak'ın kesişim noktasında bulunan ve 1988 yapımı olduğu öğrenilen 4 katlı bina sabah 08.40 sıralarında çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme, sağlık, itfaiye, AFAD ve çevre belediyeler bünyesindeki arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da çöken bina: Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan minibüsün şoförü konuştu!

Binada yaşayanlardan bazıları kendi çabaları ile enkazdan çıkarken, bazı yaralılar ise olay yerindeki arama ve kurtarma ekiplerince; kepçe, arama-kurtarma köpekleri ve çeşitli ekipmanların da kullanıldığı müdahale ile çıkarıldı.

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İstanbul’da çöken bina: Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan minibüsün şoförü konuştu!

Yaralılar Mikail Atlı, Shakoura Dazz, Kemal Parahadov, Aygozel Charyewal, Charyyev Charyyev, Atacan Baltaev, Korkut Yılmaz Ayaz ve Seyitgül Babajanowa ambulanslarla hastaneye götürüldü. Dovletyar Charyyev ise hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül de olay sonrasında çalışmaları incelemek üzere bölgeye geldi.

Bina çökmeye başladığında, bir minibüsün binanın altında kalmaktan kurtulduğu anlar, İETT otobüsünün kamerasına yansıdı.

İstanbul’da çöken bina: Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan minibüsün şoförü konuştu!

"SANİYE BİLE DEĞİL BİZİM KURTULUŞUMUZ"

Saniyelerle kurtulan Sefaköy-Kanarya Mahallesi Taştepe hattında yolcu taşıyan minibüs şoförü Hüseyin Sargan "08.39'da duraktan çıkışımız vardı. Kaymakamlıktan sola döndüğümüz sırada önce binanın bacaları yıkılmaya başladı.

İstanbul’da çöken bina: Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan minibüsün şoförü konuştu!

Benim aracımın üzerine düşüyordu. Ufak bir şekilde atlattık olayı. Bir tane yolcu vardı, onunla inip yaralılara yardım ettik. Otobüsün kamerasını izledikten sonra bayağı bir korktum.

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