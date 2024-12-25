İstanbul'da dehşet anları: "Midem kanıyor" diye yardım istedi gelenlere saldırdı! İşte o anlar!

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Sağlık ekipleri saldırgan çiftten kurtulmak için çaba sarf etti. Ambulansa binen sağlık ekiplerinin peşinden koşan çift, bu kez de ambulansın içerisindeki sağlıkçılara yumruk atmaya devam etti ve ambulansın aynasını kırdı. Yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.