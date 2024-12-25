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İstanbul'da dehşet anları: "Midem kanıyor" diye yardım istedi gelenlere saldırdı! İşte o anlar!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
10:19
İstanbul'da dehşet anları: "Midem kanıyor" diye yardım istedi gelenlere saldırdı! İşte o anlar!
İstanbul Beyoğlu'nda, kız arkadaşı ile gece kulübünden çıktıktan sonra mide kanaması geçirdiğini iddia ederek ambulans isteyen kişi, gelen sağlık ekiplerine saldırdı. Damar yolu açılan kişi, hastaneye götürülmediği için kız arkadaşıyla birlikte sokakta ve ambulansta sağlıkçılara yumruklarla saldırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, gözaltına alınan çift serbest bırakıldı.