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Haberler Yaşam İstanbul'da dehşet anları: "Midem kanıyor" diye yardım istedi gelenlere saldırdı! İşte o anlar!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:19

İstanbul'da dehşet anları: "Midem kanıyor" diye yardım istedi gelenlere saldırdı! İşte o anlar!

İstanbul Beyoğlu'nda, kız arkadaşı ile gece kulübünden çıktıktan sonra mide kanaması geçirdiğini iddia ederek ambulans isteyen kişi, gelen sağlık ekiplerine saldırdı. Damar yolu açılan kişi, hastaneye götürülmediği için kız arkadaşıyla birlikte sokakta ve ambulansta sağlıkçılara yumruklarla saldırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, gözaltına alınan çift serbest bırakıldı.

DHA
İstanbul’da dehşet anları: Midem kanıyor diye yardım istedi gelenlere saldırdı! İşte o anlar!

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D. (26) kız arkadaşı Buket C. (25) ile gece kulübüne gitti. Burada alkol alan çift ardından mekandan ayrılarak evlerine doğru yola çıktı.

İstanbul’da dehşet anları: Midem kanıyor diye yardım istedi gelenlere saldırdı! İşte o anlar!

O sırada Murat D. midesinin ağrıdığını ve kanama olduğunu düşünerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Murat D.'nin koluna damar yolu açtı.

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İstanbul’da dehşet anları: Midem kanıyor diye yardım istedi gelenlere saldırdı! İşte o anlar!

HASTANEYE GÖTÜRMEDİ DİYE SALDIRDI

Hastaneye götürülmemesine tepki gösteren Murat D., sağlık görevlileriyle tartışmaya başladı. Sağlık ekipleri bunun üzerine Murat D.'yi hastaneye götürmek istedi ancak kız arkadaşını ambulansa alamayacağını söyledi.

İstanbul’da dehşet anları: Midem kanıyor diye yardım istedi gelenlere saldırdı! İşte o anlar!

Bu duruma tepki gösteren Murat D., damar yolu açmak için sokulan iğnenin de sert şekilde çıkartıldığını iddia ederek ambulanstan indi. Murat D. ve arkadaşı Buket C. çıkan tartışmada sağlık görevlilerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

İstanbul’da dehşet anları: Midem kanıyor diye yardım istedi gelenlere saldırdı! İşte o anlar!

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Sağlık ekipleri saldırgan çiftten kurtulmak için çaba sarf etti. Ambulansa binen sağlık ekiplerinin peşinden koşan çift, bu kez de ambulansın içerisindeki sağlıkçılara yumruk atmaya devam etti ve ambulansın aynasını kırdı. Yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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