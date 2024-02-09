Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul'da dehşet anları: Motosikletli sürücünün önünü kesip başından vurdular
Giriş Tarihi: 09.02.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 12:57

İstanbul'da dehşet anları: Motosikletli sürücünün önünü kesip başından vurdular

İstanbul Kağıthane'de motosikletle seyreden 50 yaşındaki Caser Kara isimli şahıs önünü otomobille kesen şahıslar tarafından başından silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırganlar olay sonrası kayıplara karışırken ağır yaralanan Caser Kara'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis saldırganların kaçtıkları otomobilin plakasından yola çıkarak çalışma başlattı.

Mustafa KAYA
Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da dehşet anları: Motosikletli sürücünün önünü kesip başından vurdular

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde silahlı saldırı olayı geçtiğimiz salı günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Akşam saatlerinde motosikletiyle seyreden Caser Kara (50) sokak üzerinde beyaz renkli bir otomobille önü kesilerek silahlı şahısların saldırısına uğradı.

İstanbul’da dehşet anları: Motosikletli sürücünün önünü kesip başından vurdular

Araçtan inen saldırgan, Kara'yı başından bir kurşunla vurdu. Olay sonrası panikle bir süre otomobile binmekte zorlanan saldırgan, ardından araçla kaçtı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da dehşet anları: Motosikletli sürücünün önünü kesip başından vurdular

BAŞINDAN VURULARAK AĞIR YARALANDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Caser Kara'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

İstanbul’da dehşet anları: Motosikletli sürücünün önünü kesip başından vurdular

Hemen ameliyata alınan Caser Kara'nın tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul’da dehşet anları: Motosikletli sürücünün önünü kesip başından vurdular

POLİS SALDIRGANLARI OTOMOBİLİN PLAKASINDAN TESPİT ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise boş kovanı delil torbasına koydu.

SON DAKİKA