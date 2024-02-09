İstanbul’da dehşet anları: Motosikletli sürücünün önünü kesip başından vurdular

BAŞINDAN VURULARAK AĞIR YARALANDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Caser Kara'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.