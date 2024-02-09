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İstanbul'da dehşet anları: Motosikletli sürücünün önünü kesip başından vurdular
Giriş Tarihi: 09.02.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
12:57
İstanbul'da dehşet anları: Motosikletli sürücünün önünü kesip başından vurdular
İstanbul Kağıthane'de motosikletle seyreden 50 yaşındaki Caser Kara isimli şahıs önünü otomobille kesen şahıslar tarafından başından silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırganlar olay sonrası kayıplara karışırken ağır yaralanan Caser Kara'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis saldırganların kaçtıkları otomobilin plakasından yola çıkarak çalışma başlattı.