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Giriş Tarihi: 12.10.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 13:41

İstanbul'da dehşet anları! Saldırgan polis memurunu boynundan bıçakladı

İstanbul Beyoğlu'nda akılalra durgunluk veren bir olay meydana geldi. İstaklal Caddesi'nde bir polis memuru, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından boynundan bıçaklandı. Saldırgan kısa sürede gözaltına alınırken, dehşet anları kameralara güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırganın şizofren hastası olduğu iddia edildi. Olayla ilgili çalışma sürüyor. İşte detaylar...

Emir SOMER
İstanbul’da dehşet anları! Saldırgan polis memurunu boynundan bıçakladı

İstanbul Beyoğlu'nda bir saldırgan, cadde üzerinde görevde olan ve arkasından sessizce yaklaştığı polis memurunu bıçakladı.

İstanbul’da dehşet anları! Saldırgan polis memurunu boynundan bıçakladı

Olay İstiklal Caddesi Tünel Çıkışı'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Polise saldıran ve ensesinden bıçaklayan bıçaklı saldırgan kaçtı.

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İstanbul’da dehşet anları! Saldırgan polis memurunu boynundan bıçakladı

Olay yerindeki bir Zabıta Memuru hemen yaralı polise yardımcı olmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kimlik bilgileri kısa sürede tespit edilen O.I. (34) isimli saldırgan Kasımpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da dehşet anları! Saldırgan polis memurunu boynundan bıçakladı

"Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozmak" suçlarından kaydı olduğu belirlenen, psikolojik tedavi gördüğü ve şizofreni hastası olduğu öne sürülen saldırgan sorguya alındı.

İstanbul’da dehşet anları! Saldırgan polis memurunu boynundan bıçakladı

İstanbul Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı anı kamerada! Arkadan sinsice yaklaştı...

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