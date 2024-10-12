Giriş Tarihi: 12.10.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024
13:41
İstanbul'da dehşet anları! Saldırgan polis memurunu boynundan bıçakladı
İstanbul Beyoğlu'nda akılalra durgunluk veren bir olay meydana geldi. İstaklal Caddesi'nde bir polis memuru, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından boynundan bıçaklandı. Saldırgan kısa sürede gözaltına alınırken, dehşet anları kameralara güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırganın şizofren hastası olduğu iddia edildi. Olayla ilgili çalışma sürüyor. İşte detaylar...