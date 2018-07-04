İstanbul'da denizin altındaki gizem! Birçok kişi varlığından bile haberdar değil...

İstanbul'un birçok adası olduğunu ve bu adalarını adlarını bilmeyen yok. Ancak İstanbul'da bir ada var ki, bu ada ne biliniyor ne de konuşuluyor. İşte birçok kişinin varlığını dahi bilmediği İstanbul'un gizemli adası Vordonisi… Herkesin bildiği meşhur Büyükada, Kınalıada, Yassıada, Heybeliada, Sivriada, Burgazada, Sedefadası, Kaşıkadası ve Tavşanadası biliniyor ama Vordonisi hakkında fazla bir bilgi yok, sebebi ise geçmişinin çok eskiye dayanması. 1010 yılında oluşan büyük bir deprem Vordonisi'yi sular altında bırakmıştı. Uzmanlar tarafından iki adacıktan oluştuğu belirtilen Vordonisi Bizans İmparatorluğu döneminde büyük bir manastır hizmeti veren bir adaydı. Konum olarak Anadolu Yakası'nda Dragos ile Küçükyalı arasında, Maltepe sahilinin 700 metre açığında suyun altında kalan Vordonisi, sayısız tarihi eseri içinde barındırıyor. Manastır Kayalıkları, Bostancı Çöken Ada ve Höreke; Vordonisi'ye verilen diğer isimler. Süreç içerisinde gerçekliğinin sorgulandığı Vordonisi Adası, Fener Rum Patrikhanesi'nin MS 500 yılına ait İstanbul haritasını incelemesi sonucunda tekrar fark edildi ve üzerine çalışmalar yapıldı.