İstanbul'da denizin altındaki gizem! Birçok kişi varlığından bile haberdar değil...
İstanbul'un birçok adası olduğunu ve bu adalarını adlarını bilmeyen yok. Ancak İstanbul'da bir ada var ki, bu ada ne biliniyor ne de konuşuluyor. İşte birçok kişinin varlığını dahi bilmediği İstanbul'un gizemli adası Vordonisi…
Giriş Tarihi: 15.09.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 15.09.2018 11:58
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İstanbul'da denizin altındaki gizem! Birçok kişi varlığından bile haberdar değil...
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İstanbul'da denizin altındaki gizem! Birçok kişi varlığından bile haberdar değil...