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  • İstanbul'da denizin altındaki gizem! Birçok kişi varlığından bile haberdar değil...

'da denizin altındaki gizem! Birçok kişi varlığından bile haberdar değil...

Giriş Tarihi: 09.10.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 11:12
İstanbul'da denizin altındaki gizem! Birçok kişi varlığından bile haberdar değil...

'un birçok adası olduğunu ve bu adalarını adlarını bilmeyen yok. Ancak İstanbul'da bir ada var ki, bu ada ne biliniyor ne de konuşuluyor. İşte birçok kişinin varlığını dahi bilmediği İstanbul'un gizemli adası Vordonisi…

İstanbul'da denizin altındaki gizem! Birçok kişi varlığından bile haberdar değil...

Herkesin bildiği meşhur Büyükada, Kınalıada, Yassıada, Heybeliada, Sivriada, Burgazada, Sedefadası, Kaşıkadası ve Tavşanadası biliniyor ama Vordonisi hakkında fazla bir bilgi yok, sebebi ise geçmişinin çok eskiye dayanması.

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İstanbul'da denizin altındaki gizem! Birçok kişi varlığından bile haberdar değil...

1010 yılında oluşan büyük bir deprem Vordonisi'yi sular altında bırakmıştı.

İstanbul'da denizin altındaki gizem! Birçok kişi varlığından bile haberdar değil...

Uzmanlar tarafından iki adacıktan oluştuğu belirtilen Vordonisi Bizans İmparatorluğu döneminde büyük bir manastır hizmeti veren bir adaydı.

İstanbul'da denizin altındaki gizem! Birçok kişi varlığından bile haberdar değil...

Konum olarak Anadolu Yakası'nda Dragos ile Küçükyalı arasında, Maltepe sahilinin 700 metre açığında suyun altında kalan Vordonisi, sayısız tarihi eseri içinde barındırıyor.

İstanbul'da denizin altındaki gizem! Birçok kişi varlığından bile haberdar değil...

Manastır Kayalıkları, Bostancı Çöken Ada ve Höreke; Vordonisi'ye verilen diğer isimler.

İstanbul'da denizin altındaki gizem! Birçok kişi varlığından bile haberdar değil...

Süreç içerisinde gerçekliğinin sorgulandığı Vordonisi Adası, Fener Rum Patrikhanesi'nin MS 500 yılına ait haritasını incelemesi sonucunda tekrar fark edildi ve üzerine çalışmalar yapıldı.

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