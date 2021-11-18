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Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 10:56

İstanbul’da doktor Selen dehşeti yaşadı! Bacakları bu hale geldi!

İstanbul'da doktor Selen Dehmen, aracını otoparka bıraktı. Çıkışta ise park görevlisi, aracı yokuşta el frenini çekmeden bıraktı. Bu sırada arabasına binmeye çalışan genç kadın yaralandı. İşte haberin detayları…

İstanbul’da doktor Selen dehşeti yaşadı! Bacakları bu hale geldi!

Olay, 23 Ekim Salı İstanbul'daki özel bir işletmeye ait otoparkta yaşandı. Şişli Etfal Hastanesi asistan doktorların olan Selen Dehmen (31) annesine misafirliğe geldiğinde otomobilini otoparka bıraktı.

İstanbul’da doktor Selen dehşeti yaşadı! Bacakları bu hale geldi!

Selen Dehmen 6 yaşındaki kızıyla birlikte bir süre sonra Kağıthane'deki evine gitmek üzere annesinin evinden çıkarak otoparka geldi. Dehmen'in iddiasına göre, otopark görevlisi otomobili teslim etmek üzere getirerek, çıkıştaki yokuşa el frenini çekmeden bıraktı. Kadın sürücü, binmek üzere ayağını içine atar atmaz otomobil geri geri harekete geçti.

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İstanbul’da doktor Selen dehşeti yaşadı! Bacakları bu hale geldi!

Kadın, henüz otomobile bineyen 6 yaşındaki kızının gözü önünde sürüklenerek yaralandı. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Samatya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kırılan omzu sarılan, karnı ve bacaklarındaki yaralar tedavi edilen Dehman, bir gün sonra taburcu edildi. Doktor Selen Dehmen'in otoparkı işleten firmadan şikayetçi olduğu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da doktor Selen dehşeti yaşadı! Bacakları bu hale geldi!

Başından geçenleri anlatan Doktor Selen Dehmen, "Aracımı almak için otoparka gittim, yanımda 6 yaşında kızım da vardı. Otopark görevlisi bana 'içeride çok sayıda kiriş var. Rampa dik, aracı ben çıkartayım' dedi. Ben de 'peki' dedim. Ancak, araç düzlüğe gelmeden bana vermeye çalıştı. Ben de birkaç kez aracı düz noktaya çıkarmasını söyledim. Arka teker rampada kaldı. Ve ben çocuğumu araca bindirmedim, duruşunu sevmediğim için. Sonrasında ben şoför koltuğuna geçtim, o kişi de indi. Yokuş kalkış destek o kişiye bir süre tanıdı. O kısımda da biraz kaydı ancak onu da görüntüde gördük. Fark edeceğimiz bir kayma değildi. Araca bacağımı attığımda çok hızlı bir şekilde kaydı ve ben düştüm kafamı vurdum" dedi.

İstanbul’da doktor Selen dehşeti yaşadı! Bacakları bu hale geldi!

Dehmen konuşmasının devamında, "Sıcak bir şekilde kafamdan kanlar akmaya başladı. Aracın sol lastiği bacağımın üzerinden geçti. Kapı açıldı ve karnımı derinden yırttı. Ve ben ters takla atarak, yokuş boyunca küçücük yerde, yuvarlandım. Sonrasında yokuş bitince araba yavaşladı ve ben de kendimi kurtardım. Sonrasında 112 acil yardımla hastaneye gittik. Yapılan tetkiklerde çok şükür kürek kemiğim de kırık, sağ omzumda yırtıklar dışında çok hayati bir şey bulunamadı. Çok çok ucuz atlattım. Ancak, hem kızımda hem bende psikolojik etkiler bıraktı. Gece kabuslar görmeye başladık. Arabalardan korkar olduk. Bir aydır çalışamıyorum, asistanlığım uzadı, maaşım düştü raporlu olduğum için. Ben bu kadar mağduriyet yaşarken, karşı tarafın hiçbir şey olmamış gibi davranması ve hiçbir şey olmamış gibi faaliyet göstermesi psikolojimi bozuyor. Buradan yetkili mercilere seslenmek istiyorum. Lütfen, bu otoparklardaki işleyişsizliklere göz yumulmasın" şeklinde konuştu.

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