İstanbul’da doktor Selen dehşeti yaşadı! Bacakları bu hale geldi!

Başından geçenleri anlatan Doktor Selen Dehmen, "Aracımı almak için otoparka gittim, yanımda 6 yaşında kızım da vardı. Otopark görevlisi bana 'içeride çok sayıda kiriş var. Rampa dik, aracı ben çıkartayım' dedi. Ben de 'peki' dedim. Ancak, araç düzlüğe gelmeden bana vermeye çalıştı. Ben de birkaç kez aracı düz noktaya çıkarmasını söyledim. Arka teker rampada kaldı. Ve ben çocuğumu araca bindirmedim, duruşunu sevmediğim için. Sonrasında ben şoför koltuğuna geçtim, o kişi de indi. Yokuş kalkış destek o kişiye bir süre tanıdı. O kısımda da biraz kaydı ancak onu da görüntüde gördük. Fark edeceğimiz bir kayma değildi. Araca bacağımı attığımda çok hızlı bir şekilde kaydı ve ben düştüm kafamı vurdum" dedi.