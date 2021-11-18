İstanbul’da doktor Selen dehşeti yaşadı! Bacakları bu hale geldi!

Dehmen konuşmasının devamında, "Sıcak bir şekilde kafamdan kanlar akmaya başladı. Aracın sol lastiği bacağımın üzerinden geçti. Kapı açıldı ve karnımı derinden yırttı. Ve ben ters takla atarak, yokuş boyunca küçücük yerde, yuvarlandım. Sonrasında yokuş bitince araba yavaşladı ve ben de kendimi kurtardım. Sonrasında 112 acil yardımla hastaneye gittik. Yapılan tetkiklerde çok şükür kürek kemiğim de kırık, sağ omzumda yırtıklar dışında çok hayati bir şey bulunamadı. Çok çok ucuz atlattım. Ancak, hem kızımda hem bende psikolojik etkiler bıraktı. Gece kabuslar görmeye başladık. Arabalardan korkar olduk. Bir aydır çalışamıyorum, asistanlığım uzadı, maaşım düştü raporlu olduğum için. Ben bu kadar mağduriyet yaşarken, karşı tarafın hiçbir şey olmamış gibi davranması ve hiçbir şey olmamış gibi faaliyet göstermesi psikolojimi bozuyor. Buradan yetkili mercilere seslenmek istiyorum. Lütfen, bu otoparklardaki işleyişsizliklere göz yumulmasın" şeklinde konuştu.