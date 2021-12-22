İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler duyuruldu! 22 Aralık 2021 AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza kesinti sorgulama ekranı

KAĞITHANE
NO: 8623018
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah GÜZELDERE sk / SULTAN SELİM mah GÜMÜŞHANE, GÜZELDERE sk / ŞİRİNTEPE mah ABİDE, ADA, ADAŞ, ADİL, AKAN YILDIZ ÇIKMAZI, AKYAZI, AKŞEN, ALTINDAL, AMAÇ, AMBER, ANIT, ANT, ARDIÇ, ARMAĞAN, ASIM, ATILGAN, ATILGAN ÇIKMAZI, ATLI, AYLA, AZMİ, AZİZ, AŞKIN, AŞİYAN, CENGİZHAN, FATİH, GÜLŞAH, GÜMÜŞHANE, GÜNDAY, GÜZELDERE, KAVİM, LOKMAN, NURTANESİ, ÖZER sk bölgelerinde 22/12/2021 01:00:00 - 22/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8623030
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ADA, AKAN YILDIZ, AKAN YILDIZ ÇIKMAZI, AKYÜZ, AKÇA, AKŞAM, AKŞEN, ALEMDAR, ALKAN, ALKAN ÇIKMAZI, AMAÇ, ANIT, ARİF, ASUMAN, ATILGAN, AYAN, AYARCI, AYDINLIK, AYKUT, AYSİMA, AYÇİÇEĞİ, AZİM, AZİM ÇIKMAZI, AÇELYA, AĞAÇLI, AŞİYAN, CANSEV, CENGİZHAN, GÜMÜŞHANE, KAVİM, MEVLANA, PLEVNE, SARIÇAM, İTİBAR, ŞEHİT HİLMİ KAYA ÇIKMAZI, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 22/12/2021 01:00:00 - 22/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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