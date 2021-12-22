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Haberler Yaşam İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler duyuruldu! 22 Aralık 2021 AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza kesinti sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 09:14

İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler duyuruldu! 22 Aralık 2021 AYEDAŞBEDAŞ elektrik arıza kesinti sorgulama ekranı

Bugün İstanbul'da yaşanacak planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda elektrik tedariğinden sorumlu olan kurumlar, elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtını internet sitesinden veriyor. Vatandaşlar elektriğin ne zaman geleceğini öğrenmek için 22 Aralık 2021 AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza kesinti sorgulama ekranı üzerinden ilçe ve mahalle bilgilerine ulaşabiliyor. İşte bugün İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler!

İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler duyuruldu! 22 Aralık 2021 AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza kesinti sorgulama ekranı

Altyapı bakım ve onarım çalışmaları ile arıza giderme çalışmaları nedeniyle gün içinde zaman zaman elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Bu gibi durumlarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı kesintileri anlık olarak duyuruyor. Bugün İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İşte 22 Aralık 2021 AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza kesinti sorgulama ekranı ile bugün yaşanacak güncel kesintiler…

İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler duyuruldu! 22 Aralık 2021 AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza kesinti sorgulama ekranı

22 ARALIK ANADOLU YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BEYKOZ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAMLIBAHÇE, AVCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAVUZ SELİM, ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.12.2021 23:57 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAVUZ SELİM, EDEBALİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAVUZ SELİM, ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖĞÜMCE, TURUPLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜMÜŞSUYU, ESEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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KADIKÖY

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EĞİTİM, FAHRETTİN KERİM GÖKAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SUADİYE, PEMBE GÜL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.12.2021 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DUMLUPINAR, AYTAÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

RASİMPAŞA, UZUN HAFIZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CAFERAĞA, ATIFET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 22.12.2021 13:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

KARTAL

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUNUS, SANAYİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKACIK ÇARŞI, DOLAYOBA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ESENTEPE, İNÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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22 ARALIK AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAĞCILAR

NO: 8622795

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 140., 151., 152., 153., 154., 156., 157., 160., 161., CUMHURİYET, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 22/12/2021 00:00:00 - 22/12/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8622801

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 160. sk bölgelerinde 22/12/2021 00:00:00 - 22/12/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8623008

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1795., 1796., 1805., 1807., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1901., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 22/12/2021 09:00:00 - 22/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8610371

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 781., 797., 798., 802. sk bölgelerinde 22/12/2021 09:00:00 - 22/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8623679

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1866., 1867., 1870., 1871., 1872., 1873., 1874., 1875., MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2331., 2333., 2335., 2336., 2337., 2351., MASLAK sk bölgelerinde 22/12/2021 09:00:00 - 22/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler duyuruldu! 22 Aralık 2021 AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza kesinti sorgulama ekranı

KAĞITHANE

NO: 8623018

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah GÜZELDERE sk / SULTAN SELİM mah GÜMÜŞHANE, GÜZELDERE sk / ŞİRİNTEPE mah ABİDE, ADA, ADAŞ, ADİL, AKAN YILDIZ ÇIKMAZI, AKYAZI, AKŞEN, ALTINDAL, AMAÇ, AMBER, ANIT, ANT, ARDIÇ, ARMAĞAN, ASIM, ATILGAN, ATILGAN ÇIKMAZI, ATLI, AYLA, AZMİ, AZİZ, AŞKIN, AŞİYAN, CENGİZHAN, FATİH, GÜLŞAH, GÜMÜŞHANE, GÜNDAY, GÜZELDERE, KAVİM, LOKMAN, NURTANESİ, ÖZER sk bölgelerinde 22/12/2021 01:00:00 - 22/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8623030

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ADA, AKAN YILDIZ, AKAN YILDIZ ÇIKMAZI, AKYÜZ, AKÇA, AKŞAM, AKŞEN, ALEMDAR, ALKAN, ALKAN ÇIKMAZI, AMAÇ, ANIT, ARİF, ASUMAN, ATILGAN, AYAN, AYARCI, AYDINLIK, AYKUT, AYSİMA, AYÇİÇEĞİ, AZİM, AZİM ÇIKMAZI, AÇELYA, AĞAÇLI, AŞİYAN, CANSEV, CENGİZHAN, GÜMÜŞHANE, KAVİM, MEVLANA, PLEVNE, SARIÇAM, İTİBAR, ŞEHİT HİLMİ KAYA ÇIKMAZI, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 22/12/2021 01:00:00 - 22/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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