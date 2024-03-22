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Haberler Yaşam İstanbul'da "Emniyettenim" diyerek trafikte vatandaşa saldırmıştı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 10:37

İstanbul'da "Emniyettenim" diyerek trafikte vatandaşa saldırmıştı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

İstanbul'da M.D., kendisine korna çaldığı gerekçesiyle trafikte bir sürücüye saldırdı. Olaya müdahale eden polis memuruna 'Ben emniyettenim' diyen M.D.'nin emniyetle ilgisinin olmadığı anlaşıldı. M.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 'Gereği yapıldı' diye paylaşım yaptı.

DHA
İstanbul’da Emniyettenim diyerek trafikte vatandaşa saldırmıştı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

Olay, Esentepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 34 HBC 213 plakalı otomobilin sürücüsü, kendisine korna çalan 34 TM 4045 plakalı cipin sürücüsüne tepki gösterdi.

İstanbul’da Emniyettenim diyerek trafikte vatandaşa saldırmıştı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

Otomobilden inen sürücü, cipe yumruk atmaya başladı. Önce motosiklet sürücüsü araya girdi. Ardından da olay yerine trafik polisi geldi.

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İstanbul’da Emniyettenim diyerek trafikte vatandaşa saldırmıştı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

Emniyet mensubu olduğunu söyleyen otomobil sürücüsü, aracını emniyete çektikten sonra cipin kaput bölümüne basarak cipin sürücüsüne tepki göstermeye devam etti.

İstanbul’da Emniyettenim diyerek trafikte vatandaşa saldırmıştı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

Trafik polisinin araya girmesiyle sürücü olay yerinden uzaklaştı. O anlar motosikletli sürücünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’da Emniyettenim diyerek trafikte vatandaşa saldırmıştı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

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