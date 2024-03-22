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İstanbul'da "Emniyettenim" diyerek trafikte vatandaşa saldırmıştı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
10:37
İstanbul'da "Emniyettenim" diyerek trafikte vatandaşa saldırmıştı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
İstanbul'da M.D., kendisine korna çaldığı gerekçesiyle trafikte bir sürücüye saldırdı. Olaya müdahale eden polis memuruna 'Ben emniyettenim' diyen M.D.'nin emniyetle ilgisinin olmadığı anlaşıldı. M.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 'Gereği yapıldı' diye paylaşım yaptı.