İstanbul'da en çok aslen nereli var? Bakın İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi var
İstanbul'da en çok aslen nereli var? Bakın İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi var
İstanbul'da en çok nereli var? Megakent İstanbul'da hangi memleketten ne kadar kişi var? Bu soruların cevabı sonunda belli oldu! Dünyanın neresine giderseniz gidin Türkiye denince verilen ilk cevap genelde İstanbul oluyor. İstanbul, tarihte İmparatorlukların merkezi oldu şu anda da dünya ekonomisinin en önemli kentlerinden biri.Türkiye'nin göz bebeği megakent İstanbul, sanayimizin ve ekonominin merkezi. İstanbul'un bu çekim merkezi olma hali de nüfusunun 15 milyonu geçmesi ile sonuçlanıyor. İstanbul'da her ilimizden göç eden vatandaşlarımız var. Taşı toprağı altın diyerek Anadolu'nun farklı yerlerinden gelen insanlarımız elbette artık birer İstanbullu. Peki İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi yaşıyor? Son verilere göre İstanbul'da en çok aslen nereli var? İşte merak edilen bu soruların cevabı!
Giriş Tarihi: 19.11.2019
08:09
Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
08:30
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