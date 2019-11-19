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  • İstanbul'da en çok aslen nereli var? Bakın İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi var

'da en çok aslen nereli var? Bakın İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi var

'da en çok nereli var? Megakent İstanbul'da hangi memleketten ne kadar kişi var? Bu soruların cevabı sonunda belli oldu! Dünyanın neresine giderseniz gidin denince verilen ilk cevap genelde İstanbul oluyor. İstanbul, tarihte İmparatorlukların merkezi oldu şu anda da dünya ekonomisinin en önemli kentlerinden biri.Türkiye'nin göz bebeği megakent İstanbul, sanayimizin ve ekonominin merkezi. İstanbul'un bu çekim merkezi olma hali de nüfusunun 15 milyonu geçmesi ile sonuçlanıyor. İstanbul'da her ilimizden göç eden vatandaşlarımız var. Taşı toprağı altın diyerek Anadolu'nun farklı yerlerinden gelen insanlarımız elbette artık birer İstanbullu. Peki İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi yaşıyor? Son verilere göre İstanbul'da en çok aslen nereli var? İşte merak edilen bu soruların cevabı!

Giriş Tarihi: 19.11.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 08:30
İstanbul'da en çok aslen nereli var? Bakın İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi var

İstanbul'da en çok aslen nereli var? Bakın İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi var

Bakın 'da yaşyanlar hangi illerin üfusuna kayıtlıymış!

İstanbul'da en çok aslen nereli var? Bakın İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi var

İstanbul'da en çok aslen nereli var? Bakın İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi var

Hangi il nüfusuna kayıtlı kaç kişi var?

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İstanbul'da en çok aslen nereli var? Bakın İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi var

İstanbul'da en çok aslen nereli var? Bakın İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi var

Adana

'daki nüfus: 93 bin 237 kişi

İstanbul'da en çok aslen nereli var? Bakın İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi var

İstanbul'da en çok aslen nereli var? Bakın İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi var

Adıyaman

'daki nüfus: 197 bin 945

İstanbul'da en çok aslen nereli var? Bakın İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi var

İstanbul'da en çok aslen nereli var? Bakın İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi var

Afyonkarahisar

'daki nüfus: 59 bin 541 kişi

İstanbul'da en çok aslen nereli var? Bakın İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi var

İstanbul'da en çok aslen nereli var? Bakın İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi var

Ağrı

'daki nüfus: 195 bin 467 kişi

İstanbul'da en çok aslen nereli var? Bakın İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi var

İstanbul'da en çok aslen nereli var? Bakın İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi var

Aksaray

'daki nüfus: 48 bin 941 kişi

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