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'da en çok aslen nereliler var?

Türkiye'nin en yüksek nüfusa sahip megakenti 'da en çok hangi memleketten insan yaşıyor?

Giriş Tarihi: 29.11.2018 16:44 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 17:34
İstanbul'da en çok aslen nereliler var?

Doğum yeri dışında bir yer olup da İstanbul yaşayanlar incelendiğinde en çok hangi iller ön plana çıkıyor. İşte il il İstanbul'da yaşayanların memleketleri...

İstanbul'da en çok aslen nereliler var?

Doğum yeri: Burdur - 'daki nüfus: 5 bin 730 kişi

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İstanbul'da en çok aslen nereliler var?

Doğum yeri: Hakkari - 'daki nüfus: 9 bin 174 kişi

İstanbul'da en çok aslen nereliler var?

Doğum yeri: Yalova - 'daki nüfus: 10 bin 203 kişi

İstanbul'da en çok aslen nereliler var?

Doğum yeri: Karaman - 'daki nüfus: 11 bin 412 kişi

İstanbul'da en çok aslen nereliler var?

Doğum yeri: Muğla - 'daki nüfus: 13 bin 16 kişi

İstanbul'da en çok aslen nereliler var?

Doğum yeri: Uşak - 'daki nüfus: 13 bin 630 kişi

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