İstanbul’da en çok o memleketliler var: Hangi ilçede, hangi memleketten daha fazla kişi var?

TÜİK'in en güncel nüfus verilerine göre, İstanbul'da toplam 15 milyon 56 bin 806 kişi yaşıyor. Bu sayı, Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34'üne denk geliyor. Ancak, resmi kayıtlara göre kentte ikamet edenlerin sayısı yalnızca 2 milyon 152 bin 878 olarak görünüyor.