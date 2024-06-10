Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul'da endişelendiren görüntü: Tehlike bir kez daha ortaya çıktı! "Görür görmez kaçın..."
Giriş Tarihi: 10.06.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 12:36

İstanbul'da endişelendiren görüntü: Tehlike bir kez daha ortaya çıktı! "Görür görmez kaçın..."

İstanbul'da müsilaj tehlikesi yeniden görülmeye başlandı. İstanbul Boğazı köpüklerle doldu, Avcılar sahillerinde ise müsilaj etkisini gösterdi. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Müsilajı görür görmez kaçın denize girmeyin" dedi.

İHA
İstanbul’da endişelendiren görüntü: Tehlike bir kez daha ortaya çıktı! Görür görmez kaçın...

Marmara Denizi'nde 2020 yıllarında en üst seviyede görülen müsilaj Türkiye'nin gündeminde yer almış önlenmesi için çalışmalar başlatılmıştı.

İstanbul’da endişelendiren görüntü: Tehlike bir kez daha ortaya çıktı! Görür görmez kaçın...

Uzmanlara göre deniz kirliliği, havaların ısınması gibi nedenlerle ortaya çıkan müsilaj deniz hayatını olumsuz etkiliyor. Balıkların ölmesine sebep oluyor. İnsan sağlığına da etkiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da endişelendiren görüntü: Tehlike bir kez daha ortaya çıktı! Görür görmez kaçın...

Çocuklarda kusma ve ishal vakalarının artmasına neden oluyor. İstanbul Boğazı'nda havadan çekilen görüntülerde gemilerin geçişi sonrası oluşan köpüklerin kaybolmadığı ve Boğaz'ın her köşesini kapladığı görülüyor.

İstanbul’da endişelendiren görüntü: Tehlike bir kez daha ortaya çıktı! Görür görmez kaçın...

UZMANLARDAN UYARI

Avcılar sahillerinde ise müsilaj havadan çekilen görüntülerde net bir şekilde ortaya çıktı. Müsilaj Avcılar açıklarında kilometrelerce uzunlukta uzun ve ince bir çizgi şeklinde görüntülenirken, uzmanlar ise müsilajın görüldüğü yerlerde denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

İstanbul’da endişelendiren görüntü: Tehlike bir kez daha ortaya çıktı! Görür görmez kaçın...

"KIŞIN UYUYAN AYILARA BENZETİYORUM"

İstanbul Boğazı'nda oluşan köpüklerin 2020 yılından itibaren denizlerde görülen musilajı hatırlattığını ifade eden İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Yaklaşık 30 yıl önce müsilajı gündeme getirmiştim. Bunun oluşumu giderek hızlanıyor. Müsilaj uyuyor, uykuda olan musilajı kışın uyuyan ayılara benzetiyorum. Kışın uyur yazın uyanmaya başladığında tekrar ortaya çıkar, müsilaj da böyledir. "

SON DAKİKA