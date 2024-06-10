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İstanbul'da endişelendiren görüntü: Tehlike bir kez daha ortaya çıktı! "Görür görmez kaçın..."
Giriş Tarihi: 10.06.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
12:36
İstanbul'da endişelendiren görüntü: Tehlike bir kez daha ortaya çıktı! "Görür görmez kaçın..."
İstanbul'da müsilaj tehlikesi yeniden görülmeye başlandı. İstanbul Boğazı köpüklerle doldu, Avcılar sahillerinde ise müsilaj etkisini gösterdi. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Müsilajı görür görmez kaçın denize girmeyin" dedi.