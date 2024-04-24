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Haberler Yaşam İstanbul’da enteresan olay: Taksi şoförü önce kaza yaptı sonra direksiyon başında sızdı!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 11:08

İstanbul’da enteresan olay: Taksi şoförü önce kaza yaptı sonra direksiyon başında sızdı!

İstanbul'da taksi şoförü Serhat Akbaş henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarptı. Ardından direksiyon başında sızdı! Sürücünün araçta hareketsiz halde yattığını görenler, polis ekiplerini aradı. Kısa süre sonra kendine gelen Akbaş'ın o hamlesi herkesi şoka uğrattı.

İHA
İstanbul’da enteresan olay: Taksi şoförü önce kaza yaptı sonra direksiyon başında sızdı!

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 34 TCK 03 plakalı taksi ile seyir halinde olan Serhat Akbaş henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarparak kaza yaptı.

İstanbul’da enteresan olay: Taksi şoförü önce kaza yaptı sonra direksiyon başında sızdı!

HAREKETSİZ OLDUĞUNU GÖRENLER POLİSİ ARADI

Yol kenarında bekleyen taksicinin hareketsiz olduğunu gören çevredeki sürücüler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, olay yerinde geldiğinde kazalı araç içerisindeki taksicinin araç içerisinde uyuduğunu gördü. Birkaç kez taksiciyi uyandırmak için girişimde bulunan itfaiye ekipleri başarısız oldu.

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İstanbul’da enteresan olay: Taksi şoförü önce kaza yaptı sonra direksiyon başında sızdı!

UYANDIĞINDA İLK İŞİ…

Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bu esnada taksinin içerisinde uyumaya devam eden taksiciye bu kez çevredekiler müdahale etti. Vatandaşların bir süre konuştuğu taksici ardından ayılıp araçtan indi.

İstanbul’da enteresan olay: Taksi şoförü önce kaza yaptı sonra direksiyon başında sızdı!

Taksinin etrafını kontrol eden taksici, ekiplerle konuştuktan sonra polisin geleceğini duyunca aracına binerek hızla uzaklaştı.

İstanbul’da enteresan olay: Taksi şoförü önce kaza yaptı sonra direksiyon başında sızdı!

Kazalı araçla kilometrelerce yol giden taksici, trafikte seyrederken önce yalpaladı ardından da bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Taksici dakikalar sonra kazalı araçla gözden kayboldu.

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