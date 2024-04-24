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İstanbul’da enteresan olay: Taksi şoförü önce kaza yaptı sonra direksiyon başında sızdı!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
11:08
İstanbul’da enteresan olay: Taksi şoförü önce kaza yaptı sonra direksiyon başında sızdı!
İstanbul'da taksi şoförü Serhat Akbaş henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarptı. Ardından direksiyon başında sızdı! Sürücünün araçta hareketsiz halde yattığını görenler, polis ekiplerini aradı. Kısa süre sonra kendine gelen Akbaş'ın o hamlesi herkesi şoka uğrattı.