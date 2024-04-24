İstanbul’da enteresan olay: Taksi şoförü önce kaza yaptı sonra direksiyon başında sızdı!

UYANDIĞINDA İLK İŞİ…

Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bu esnada taksinin içerisinde uyumaya devam eden taksiciye bu kez çevredekiler müdahale etti. Vatandaşların bir süre konuştuğu taksici ardından ayılıp araçtan indi.