Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
11:47
İstanbul’da evden kaçan 13 yaşındaki kızdan korkunç iddia: Babam beni dövüyor zorla…
İstanbul Avcılar'da Sevda Yılmaz 3 gün önce ortadan kaybolmuştu. Dedesinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri; 13 yaşındaki kızı, evden kaçan başka bir arkadaşıyla Kadıköy'de buldu. Muhafaza altına alınan Sevda Yılmaz evine dönmek istemediğini belirtti. Yılmaz ifadesinde "Babam beni dilendirmek istiyor evde şiddet görüyorum" deyince babası gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.