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Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:47

İstanbul’da evden kaçan 13 yaşındaki kızdan korkunç iddia: Babam beni dövüyor zorla…

İstanbul Avcılar'da Sevda Yılmaz 3 gün önce ortadan kaybolmuştu. Dedesinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri; 13 yaşındaki kızı, evden kaçan başka bir arkadaşıyla Kadıköy'de buldu. Muhafaza altına alınan Sevda Yılmaz evine dönmek istemediğini belirtti. Yılmaz ifadesinde "Babam beni dilendirmek istiyor evde şiddet görüyorum" deyince babası gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da evden kaçan 13 yaşındaki kızdan korkunç iddia: Babam beni dövüyor zorla…

İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dedesi Erol Yılmaz ve anneannesiyle yaşayan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma günü annesiyle gittiği okul alışverişi sonrası kayboldu.

İstanbul’da evden kaçan 13 yaşındaki kızdan korkunç iddia: Babam beni dövüyor zorla…

Torunundan 3 gündür haber alamayan Erol Yılmaz, durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarının ardından çalışma başlatan ekipler, Sevda Yılmaz ve dün evden kaçtığı öğrenilen 14 yaşındaki M.G.S.'yi Kadıköy'de buldu.

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İstanbul’da evden kaçan 13 yaşındaki kızdan korkunç iddia: Babam beni dövüyor zorla…

Emniyetteki işlemleri sırasında Avcılar'daki evine dönmek istemediğini; dilendirildiğini ve şiddet gördüğünü söyleyen Sevda Yılmaz, ailesine teslim edilmeyerek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

İstanbul’da evden kaçan 13 yaşındaki kızdan korkunç iddia: Babam beni dövüyor zorla…

Öte yandan Sevda Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri sırasında M.G.S. ile 16 yaşındaki ağabeyi E.Y.'yi zorla evlendirilmek istendiğini söylediği öğrenildi.

İstanbul’da evden kaçan 13 yaşındaki kızdan korkunç iddia: Babam beni dövüyor zorla…

İDDİALAR ÜZERİNE BABA GÖZALTINA ALINDI
Esra Erol'a katılan baba S.Y. canlı yayın sırasında kızının bulunduğun öğrendi. Yayın sırasında kızının polise verdiği, 'Beni ve arkadaşım Medine'yi zorla dilendirmek istiyorlardı.

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