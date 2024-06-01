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Haberler Yaşam İstanbul'da feci kaza! Yolun karşısına geçmek istemişti: Bacağı koptu
Giriş Tarihi: 01.06.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 14:49

İstanbul'da feci kaza! Yolun karşısına geçmek istemişti: Bacağı koptu

İstanbul Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve 2 aracın arasına sıkışan gencin bacağı koptu. Genç vatandaşa olay yerinde ilk müdahaleyi yapan Erdinç Elalmış, "Çocuğun dizinden aşağısı tamamen paramparçaydı. Bakıp gören herkes perişan oldu" dedi.

İHA
İstanbul’da feci kaza! Yolun karşısına geçmek istemişti: Bacağı koptu

Beyoğlu'nda feci bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen gence araba çarptı. Öarpmanın şiddetiyle savrulduktan sonra iki aracın arasına sıkışan gencin bacağı koptu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından genç vatandaş, hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul’da feci kaza! Yolun karşısına geçmek istemişti: Bacağı koptu

BACAĞI KOPTU

Kaza, Beyoğlu Bahriye Caddesi üzerinde 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir gence 06 DZY 745 plakalı araç çarptı. Korkunç kazada aracın çarptığı gencin bacağı koptu. Araç sürücüsü ise hafif yaralandı.

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İstanbul’da feci kaza! Yolun karşısına geçmek istemişti: Bacağı koptu

Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, o esnada yoldan geçen dolu ambulansı durdurdu. Ambulans içerisinde başka bir hasta olmasına rağmen sağlık görevlileri, ağır yaralı genci alarak Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü.

İstanbul’da feci kaza! Yolun karşısına geçmek istemişti: Bacağı koptu

"BİR AYAĞI PARAMPARÇA OLDU"

Kaza sonucu bacağı kopan genç vatandaşa ilk müdahaleyi yaptığını belirten Erdinç Elalmış, "Burada boydan boya otobüsler vardı. Çocukta buradaki otobüslerin arasından çıkınca yolu göremedi. Aşağıdan gelen de hızlı geliyordu.

İstanbul’da feci kaza! Yolun karşısına geçmek istemişti: Bacağı koptu

Önde de otobüs olduğu için otobüs ile arkadan gelen arabanın arasında sıkıştı çocuk. Bir ses gelince bende hemen koşup baktım, çocuğun dizinden aşağısı tamamen paramparçaydı. 1 ayağı paramparça oldu. Ondan sonra buradaki otobüsler kaza olunca arabalarını alıp gittiler.

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