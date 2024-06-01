Haberler
Yaşam
İstanbul'da feci kaza! Yolun karşısına geçmek istemişti: Bacağı koptu
Giriş Tarihi: 01.06.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
14:49
İstanbul'da feci kaza! Yolun karşısına geçmek istemişti: Bacağı koptu
İstanbul Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve 2 aracın arasına sıkışan gencin bacağı koptu. Genç vatandaşa olay yerinde ilk müdahaleyi yapan Erdinç Elalmış, "Çocuğun dizinden aşağısı tamamen paramparçaydı. Bakıp gören herkes perişan oldu" dedi.