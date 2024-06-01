İstanbul’da feci kaza! Yolun karşısına geçmek istemişti: Bacağı koptu

Önde de otobüs olduğu için otobüs ile arkadan gelen arabanın arasında sıkıştı çocuk. Bir ses gelince bende hemen koşup baktım, çocuğun dizinden aşağısı tamamen paramparçaydı. 1 ayağı paramparça oldu. Ondan sonra buradaki otobüsler kaza olunca arabalarını alıp gittiler.