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Haberler Yaşam İstanbul’da feci olay: 17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya öldü! Son paylaşımı kahretti!
Giriş Tarihi: 25.04.2022 17:04 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 17:04

İstanbul’da feci olay: 17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya öldü! Son paylaşımı kahretti!

Korkunç olay İstanbul Tuzla'da meydana geldi. Park halindeki minibüse çarpan otomobilin arka koltuğundaki lise öğrencisi Beyzanur Sertkaya (17) hayatını kaybetti. Amca Kemal Sertkaya, otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığını öne sürerek şikayetçi olduklarını bildirdi. Gelen son dakika bilgisine göre ise; sürücü yakalandı. Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Hakkında adli işlem başlatıldı. Sertkaya'nın kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından paylaştığı video ise kahretti...

İstanbul’da feci olay: 17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya öldü! Son paylaşımı kahretti!

17 yaşındaki lise öğrencisi Beyzanur Serkaya, 23 Nisan akşamı birlikte iftar yemeği yediği yakınları ile birlikte Tuzla D-100 Karayolu'nda Edirne istikametinde eve dönüş yolundaydı. Sürücü koltuğunda ehliyetsiz Ali Nadir Kaya oturuyordu.

İstanbul’da feci olay: 17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya öldü! Son paylaşımı kahretti!

4 kişiyi taşıyan otomobil, park halinde bulunan bir minibüse çarptı. Kazanın etkisiyle otomobildeki 4 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

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İstanbul’da feci olay: 17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya öldü! Son paylaşımı kahretti!

HASTANEYE GİTMEYİ REDDETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da feci olay: 17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya öldü! Son paylaşımı kahretti!

BEYZANUR ÖLDÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan genç Beyzanur, yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

İstanbul’da feci olay: 17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya öldü! Son paylaşımı kahretti!

Ehliyetsiz sürücü ise hastanedeki muayene ve tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya karışan diğer iki kişiden birinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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