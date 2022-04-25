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İstanbul’da feci olay: 17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya öldü! Son paylaşımı kahretti!
Giriş Tarihi: 25.04.2022 17:04
Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
17:04
İstanbul’da feci olay: 17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya öldü! Son paylaşımı kahretti!
Korkunç olay İstanbul Tuzla'da meydana geldi. Park halindeki minibüse çarpan otomobilin arka koltuğundaki lise öğrencisi Beyzanur Sertkaya (17) hayatını kaybetti. Amca Kemal Sertkaya, otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığını öne sürerek şikayetçi olduklarını bildirdi. Gelen son dakika bilgisine göre ise; sürücü yakalandı. Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Hakkında adli işlem başlatıldı. Sertkaya'nın kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından paylaştığı video ise kahretti...