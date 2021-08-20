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Haberler Yaşam İstanbul’da fıkra gibi olay: Hırsızlar ev sahibini evine bıraktı
Giriş Tarihi: 20.08.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 10:18

İstanbul’da fıkra gibi olay: Hırsızlar ev sahibini evine bıraktı

İstanbul'da fıkra gibi bir olay yaşandı. Hırsızlar, soydukları evin sahibini yolda görüp evine bıraktı. Talihsiz vatandaş, başına gelen ilginç olayı şöyle anlattı

İstanbul’da fıkra gibi olay: Hırsızlar ev sahibini evine bıraktı

İstanbul Sultangazi'de fıkra gibi bir olay yaşandı. Serkan İlhan'ın evine hırsız girdi. İlhan'ın kızı hırsızı fark edince çığlık attı. İlhan, kızının çığlıkları sonrası hırsızın peşinden koştu. Hırsız, evden çaldığı kumbarayı birkaç sokak sonra kamyonetin kasasına atarak kaçtı.

İstanbul’da fıkra gibi olay: Hırsızlar ev sahibini evine bıraktı

Kumbarayı bulup alan İlhan karşısına çıkan araca da el kaldırarak, evine hırsızın girdiğini kendisini evine bırakmalarını rica etti. Eve dönen adam, daha sonra kamera görüntülerini incelediğinde, kendisini evine bırakan kişilerin hırsızlık yapan kişi ve arkadaşları olduğunu fark etti.

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İstanbul’da fıkra gibi olay: Hırsızlar ev sahibini evine bıraktı

Serkan İlhan elindeki güvenlik kamera görüntüleri ile polis merkezine giderek hırsızlardan şikayetçi oldu. Serkan İlhan'ın hırsızı kovaladığı anlar da kameraya yansıdı.

İstanbul’da fıkra gibi olay: Hırsızlar ev sahibini evine bıraktı

Görüntülerde, hırsızın koşması, Serkan İlhan'ın da şüpheliyi kovalaması yer aldı. Görüntülere hırsızların kullandığı otomobilin sokaktan geçtiği anlar da yansıdı.

İstanbul’da fıkra gibi olay: Hırsızlar ev sahibini evine bıraktı

Serkan İlhan, yaşadığı olayı şöyle anlattı: Bir kişi aracın üstüne çıkıp birinci kata tırmanarak içeri giriyor. Kızların yatak odasına giriyorlar. Çocukların kumbarasını alıyorlar. Sonra bizim yatak odasına girip, pet şişeyi doldurduğumuz paralar vardı. Onları alıyorlar. Sonrasında kapıyı açarken, bizim kız duyuyor ve 'Babam bu saatte işe gitmez' diyor ve bakıyor ki karşısında hırsız var.

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