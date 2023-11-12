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Haberler Yaşam İstanbul’da film gibi olay: Sevgililerin kapkaç oyunu pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 12.11.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 11:10

İstanbul’da film gibi olay: Sevgililerin kapkaç oyunu pes dedirtti!

Kağıthane'de bir kadın, iş yaptığı ortağının yarım milyon lirasını çalmak için akılalmaz bir plan yaptı. Sevgilisini kapkaççı kılığına sokan kadın, bankadan çektiği parayı çaldırttı. Olaydan sonra emniyete giderek kapkaça uğradığını söyleyen kadının oyununu Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri bozdu. Kapkaçtan hemen önce sevgilisiyle aynı anda telefon görüşmesini sonlandıran kadını, acemi oyunculuğu ele verdi. Film gibi olay kameralara anbean yansıdı.

İHA
İstanbul’da film gibi olay: Sevgililerin kapkaç oyunu pes dedirtti!

Duyanları şaşkına çeviren olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Bir süredir organizasyon şirketinin sahibi Müge K. (40) ile iş yapan Bahar T. (29), bankadan şirkete ait 500 bin lira çekti. Parayı Müge K.'ye vermek için çeken Bahar T., bankadan çıkar çıkmaz motosikletle gelen kasklı bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. Parayı çaldıran kadın ardından Müge K.'yi arayarak, kapkaça uğradığını söyledi. Kapkaç anı ise kameralara anbean yansıdı.

İstanbul’da film gibi olay: Sevgililerin kapkaç oyunu pes dedirtti!

Emniyete giden Bahar T., yaşadığı olayı anlatıp kapkaççı hakkında şikayetçi oldu. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, Bahar T.'nin ifadesinden yola çıkarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde polis, motosikletli şahsın bankanın yaklaşık 20 metre önünde beklediğini ve cep telefonuyla görüşme yaptığını belirledi. Motosikletli şahsın telefon görüşmesini sonlandırıp harekete geçtiği esnada ise Bahar T.'nin de telefon görüşmesini sonlandırdığı Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından fark edildi.

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İstanbul’da film gibi olay: Sevgililerin kapkaç oyunu pes dedirtti!

Tespitin ardından Bahar T.'nin tekrardan emniyette ifadesi alındı. Kadının çelişkili ifadeler vermesi ve paranın tamamını da Müge K.'ye vereceğini söylemesi üzerine Müge K.'nin ifadesine başvuruldu. Müge K., Bahar T. ile daha önceden de birkaç kez buluştuğunu ve para alışverişinde bulunduğunu söyledi. Müge K. ayrıca Bahar T.'nin olaydan sonra kendisini arayarak 500 bin lira paranın çalındığını da belirttiğini ifade etti.

İstanbul’da film gibi olay: Sevgililerin kapkaç oyunu pes dedirtti!

Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, Bahar T.'nin erkek arkadaşı Ferhat A.'yı (32) ifadesine başvurmak üzere emniyete davet etti. Şahsı ve görüntüleri inceleyen polis, kapkaççının Ferhat A.'ya benzediğini tespit etti. Görüntüler izletilen Müge K. de kapkaççıyı Bahar T.'nin sevgilisi Ferhat A.'ya benzettiğini belirtti. Ardından da polisin sorguya aldığı Ferhat A., kapkaçı yaptığını itiraf etti. Şahıs, sevgilisi olan Bahar T. ile olayı planladığını, parayı çektikten sonra sokakta beklerken kendisine haber ettiğini ve kasıtlı olarak kendisini soydurduğunu belirtti.


İstanbul’da film gibi olay: Sevgililerin kapkaç oyunu pes dedirtti!

Şahıs ifadesinde kapkaç yapmış olduğu 500 bin lirayı ise kız kardeşi olan Melek A.'ya (30) bıraktığını söyledi. Bunun üzerine Melek A.'nın Sultangazi'deki evine giden polis, parayı eksiksiz ele geçirdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Bahar T. ve sevgilisi Ferhat A. şüpheli olarak gözaltına alındı.

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