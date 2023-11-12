İstanbul’da film gibi olay: Sevgililerin kapkaç oyunu pes dedirtti!

Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, Bahar T.'nin erkek arkadaşı Ferhat A.'yı (32) ifadesine başvurmak üzere emniyete davet etti. Şahsı ve görüntüleri inceleyen polis, kapkaççının Ferhat A.'ya benzediğini tespit etti. Görüntüler izletilen Müge K. de kapkaççıyı Bahar T.'nin sevgilisi Ferhat A.'ya benzettiğini belirtti. Ardından da polisin sorguya aldığı Ferhat A., kapkaçı yaptığını itiraf etti. Şahıs, sevgilisi olan Bahar T. ile olayı planladığını, parayı çektikten sonra sokakta beklerken kendisine haber ettiğini ve kasıtlı olarak kendisini soydurduğunu belirtti.





