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İstanbul’da film gibi olay: Sevgililerin kapkaç oyunu pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 12.11.2023 11:07
Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
11:10
İstanbul’da film gibi olay: Sevgililerin kapkaç oyunu pes dedirtti!
Kağıthane'de bir kadın, iş yaptığı ortağının yarım milyon lirasını çalmak için akılalmaz bir plan yaptı. Sevgilisini kapkaççı kılığına sokan kadın, bankadan çektiği parayı çaldırttı. Olaydan sonra emniyete giderek kapkaça uğradığını söyleyen kadının oyununu Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri bozdu. Kapkaçtan hemen önce sevgilisiyle aynı anda telefon görüşmesini sonlandıran kadını, acemi oyunculuğu ele verdi. Film gibi olay kameralara anbean yansıdı.