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İstanbul’da fuhuş operasyonu: Şüphelilerden biri YouTuber Kerem Balin çıktı!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
13:51
İstanbul’da fuhuş operasyonu: Şüphelilerden biri YouTuber Kerem Balin çıktı!
İstanbul'da polis ekipleri masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarını değerlendirdi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 4 şüpheli gözaltına alınırken zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 6 kadının da kurtarıldığı öğrenildi. Fuhuş yapılan masaj salonunu işletenlerden birisi de YouTuber Kerem Balin'di. İfadesinde suçlamaları reddeden YouTuber Kerem Balin'in sözleri şaşkına çevirdi: Sürekli beni taciz etti!