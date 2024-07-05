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İstanbul’da gece yarısı dehşet: Boynundan girdi ağzında kaldı!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
14:45
İstanbul’da gece yarısı dehşet: Boynundan girdi ağzında kaldı!
İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir magandanın silahından çıkan kurşun 17 yaşındaki Aykan Yazar'ın ensesinden girerek ağzında kaldı. Kanlar içinde kalan talihsiz genç hastaneye kaldırıldı: Yakalamalarını istiyorum. Bugün bu olay benim başıma geldi, yarın bir başkasının da başına gelebilir…