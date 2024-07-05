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Haberler Yaşam İstanbul’da gece yarısı dehşet: Boynundan girdi ağzında kaldı!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 14:45

İstanbul’da gece yarısı dehşet: Boynundan girdi ağzında kaldı!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir magandanın silahından çıkan kurşun 17 yaşındaki Aykan Yazar'ın ensesinden girerek ağzında kaldı. Kanlar içinde kalan talihsiz genç hastaneye kaldırıldı: Yakalamalarını istiyorum. Bugün bu olay benim başıma geldi, yarın bir başkasının da başına gelebilir…

İHA
İstanbul’da gece yarısı dehşet: Boynundan girdi ağzında kaldı!

İnanılmaz olay geçen hafta İstanbul Pendik'te yaşandı. Gece saatlerinde 17 yaşındaki Aykan Yazar arkadaşıyla birlikte dondurma yemeye çıktı.

İstanbul’da gece yarısı dehşet: Boynundan girdi ağzında kaldı!

Eve döndüğü sırada ise aracıyla seyir halindeyken havaya ateş açarak ilerleyen kimliği belirsiz bir magandanın kurşununun hedefi oldu. Kurşun Yazar'ın ensesinden girerek ağzında kaldı.

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İstanbul’da gece yarısı dehşet: Boynundan girdi ağzında kaldı!

Şans eseri hayatta kalan Aykan Yazar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile ekipleri ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kimliği belirsiz magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da gece yarısı dehşet: Boynundan girdi ağzında kaldı!

Maganda kurşununun hedefi olan Aykan Yazar, "Arkadaşlarımla birlikte dondurma almaya gitmiştik. Dönüş yolunda silah sesleri duydum. Havaya ateş açan magandanın kurşunu bana isabet etti.

Maganda kurşunu isabet etti: Boynundan girdi ağzında kaldı | Video

İstanbul’da gece yarısı dehşet: Boynundan girdi ağzında kaldı!

O saatte sokakta kimse yoktu. Olay sonrası durmadan uzaklaştılar. Yetkililerin bu şahısları yakalamalarını istiyorum.

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