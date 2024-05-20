İstanbul’da gece yarısı korkunç görüntü: Yetişin imdat yardım edin!

Bu sırada otomobiliyle yoldan geçen bir kişi, kadının yardım çığlıkları üzerine aracını durdurdu. Duruma müdahale eden kişi, ikiliyi ayırırken polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi Doğan Y.'yi ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.