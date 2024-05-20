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Haberler Yaşam İstanbul’da gece yarısı korkunç görüntü: Yetişin imdat yardım edin!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 12:09

İstanbul’da gece yarısı korkunç görüntü: Yetişin imdat yardım edin!

Korkunç olay İstanbul Avcılar'da yaşandı… Doğan Y., sokak ortasında kavga ettiği eski eşi Ö.Y. tarafından başından ve bacağından bıçakla yaralandı. Yaralı Doğan Y. ve beraberindeki E.Ç. isimli kadın, Ö.Y.'yi yere yatırdı. Ö.Y.'nin yardım isteyen çığlıkları ve olayın ardından yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
İstanbul’da gece yarısı korkunç görüntü: Yetişin imdat yardım edin!

Kanlı olay dün gece saatlerinde İstanbul Avcılar'da yaşandı. 40 yaşındaki Doğan Y. (40), alacak verecek meselesinden anlaşmazlık yaşadığı eski eşi Ö.Y.'yi (43) çağırarak konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine sokağa gelen Ö.Y., Doğan Y.'nin birlikte yaşadığı E.Ç. (37) isimli kadınla tartışmaya başladı.

İstanbul’da gece yarısı korkunç görüntü: Yetişin imdat yardım edin!

BOĞAZINA SIKTILAR…
Tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Ö.Y., eski eşi Doğan Y.'yi bıçakla sol bacağından ve alnından yaraladı. Bunun üzerine E.Ç., Ö.Y.'ye saldırarak yere düşürdü.

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İstanbul’da gece yarısı korkunç görüntü: Yetişin imdat yardım edin!

Yaralı Doğan Y. ve E.Ç., yerde yatan Ö.Y.'nin boğazını sıkarak kalkmaması için kollarından tuttu. Yerdeki kadın, bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

İstanbul’da gece yarısı korkunç görüntü: Yetişin imdat yardım edin!

Bu sırada otomobiliyle yoldan geçen bir kişi, kadının yardım çığlıkları üzerine aracını durdurdu. Duruma müdahale eden kişi, ikiliyi ayırırken polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi Doğan Y.'yi ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

İstanbul’da gece yarısı korkunç görüntü: Yetişin imdat yardım edin!

Ö.K. ile E.Ç ise Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi. İşlemleri tamamlanan Ö.Y., eski eşini yaraladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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