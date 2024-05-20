Haberler
Yaşam
İstanbul’da gece yarısı korkunç görüntü: Yetişin imdat yardım edin!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
12:09
İstanbul’da gece yarısı korkunç görüntü: Yetişin imdat yardım edin!
Korkunç olay İstanbul Avcılar'da yaşandı… Doğan Y., sokak ortasında kavga ettiği eski eşi Ö.Y. tarafından başından ve bacağından bıçakla yaralandı. Yaralı Doğan Y. ve beraberindeki E.Ç. isimli kadın, Ö.Y.'yi yere yatırdı. Ö.Y.'nin yardım isteyen çığlıkları ve olayın ardından yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.