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Haberler Yaşam İstanbul’da genç kadın ambulans şoförünü bıçakladı: Taciz ettiniz sapıksınız diye bağırdı!
Giriş Tarihi: 04.01.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 12:18

İstanbul’da genç kadın ambulans şoförünü bıçakladı: Taciz ettiniz sapıksınız diye bağırdı!

İstanbul'da dehşet dolu anlar yaşandı. Genç bir kadın önce ambulans şoförünü bıçakladı. Sonra da kendisini çekenlerin üzerine yürüyüp, "Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız" diye bağırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

İstanbul’da genç kadın ambulans şoförünü bıçakladı: Taciz ettiniz sapıksınız diye bağırdı!

İstanbul'da genç kadın ambulans sürücüsünü bıçakladı: Taciz ettiniz sapıksınız diye bağırdı. İnanılmaz olay; geçtiğimiz günlerde Başakşehir TEM Otoyolu'nda yaşandı.

İstanbul’da genç kadın ambulans şoförünü bıçakladı: Taciz ettiniz sapıksınız diye bağırdı!

Hamile olduğunu belirttiği kardeşi ile Esenyurt, istikametine giden kadının aracına iddiaya göre ambulans çarptı. Kazanın ardından aracından inen sürücü, ambulans şoförüne bıçakla saldırarak, kolundan yaraladı.

Ambulans şoförünü bıçakladı; kendisini görüntüleyene saldırdı | Video

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İstanbul’da genç kadın ambulans şoförünü bıçakladı: Taciz ettiniz sapıksınız diye bağırdı!

Korkuya kapılan acil sağlık ekibi, araçlarının kapısını kilitleyerek, kendilerini korumaya çalıştı.

İstanbul’da genç kadın ambulans şoförünü bıçakladı: Taciz ettiniz sapıksınız diye bağırdı!

Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir kişi, olay yerinde durarak, yaşananları telefonunun kamerası ile kaydetmeye başladı.

İstanbul’da genç kadın ambulans şoförünü bıçakladı: Taciz ettiniz sapıksınız diye bağırdı!

Saldırgan görüntü alan kişinin üzerine yürüyerek, telefonuna vurdu.

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