Haberler Yaşam İstanbul’da genç kadın ambulans şoförünü bıçakladı: Taciz ettiniz sapıksınız diye bağırdı!

Giriş Tarihi: 04.01.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 12:18

İstanbul’da genç kadın ambulans şoförünü bıçakladı: Taciz ettiniz sapıksınız diye bağırdı!

İstanbul'da dehşet dolu anlar yaşandı. Genç bir kadın önce ambulans şoförünü bıçakladı. Sonra da kendisini çekenlerin üzerine yürüyüp, "Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız" diye bağırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.