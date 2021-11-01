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Giriş Tarihi: 01.11.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 10:25

İstanbul’da genç kızlar kapıştı! Dayak yediği kızdan böyle intikam aldı!

İstanbul Esenyurt'ta korkunç anlar yaşandı. Bir grup genç kız, tartıştıkları kıza parkta tekme tokat saldırdı. Dayak yiyen genç kız ise intikam aldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

İstanbul’da genç kızlar kapıştı! Dayak yediği kızdan böyle intikam aldı!

İnanılmaz olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup genç kız, nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü başka bir kız ile tartıştı.

İstanbul’da genç kızlar kapıştı! Dayak yediği kızdan böyle intikam aldı!

İlerleyen süreçte kavgaya dönüşen olayda kız grubu, parka çağırdıkları arkadaşlarına saldırdı.

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İstanbul’da genç kızlar kapıştı! Dayak yediği kızdan böyle intikam aldı!

KIZLAR VİDEOYU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

O sırada olayı izleyen arkadaşlarına kavgayı kaydettiren kızlar, videoyu sosyal medya hesaplarında yayınladı.

Esenyurt'ta kızların saç saça kavgası kamerada | Video

İstanbul’da genç kızlar kapıştı! Dayak yediği kızdan böyle intikam aldı!

Bir süre sonra videonun yayılmasına sinirlenen genç kız, intikam almak için gruptaki bir kıza saldırdı.

İstanbul’da genç kızlar kapıştı! Dayak yediği kızdan böyle intikam aldı!

İkili arasında dakikalarca süren kavga anları ise bir önceki olayda olduğu gibi kavgayı izleyenler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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